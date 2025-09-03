Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sultan Bathery
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 2:21 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 2:21 PM IST

    വി​ല്‍പ​ന​ക്കാ​യി സൂ​ക്ഷി​ച്ച 37 ലി​റ്റ​ര്‍ മ​ദ്യം പി​ടി​കൂ​ടി

    വി​ല്‍പ​ന​ക്കാ​യി സൂ​ക്ഷി​ച്ച 37 ലി​റ്റ​ര്‍ മ​ദ്യം പി​ടി​കൂ​ടി
    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി:​ഓ​ണം സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ ഡ്രൈ​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​യ​നാ​ട് എ​ക്‌​സൈ​സ് ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്‍സി​ന് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ എ​ക്‌​സൈ​സ് സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ സ്‌​ക്വാ​ഡി​ലെ പ്രി​വ​ന്റിവ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ സി.​ഡി സാ​ബു​വും സം​ഘ​വും അ​മ്പ​ല​വ​യ​ല്‍ ആ​യി​രം​കൊ​ല്ലി ഭാ​ഗ​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ച 37 ലി​റ്റ​ര്‍ മ​ദ്യം പി​ടി​കൂ​ടി.

    സം​ഭ​വ​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​മ്പ​ല​വ​യ​ല്‍ ആ​യി​രം​കൊ​ല്ലി പ്രീ​താ നി​വാ​സ് വീ​ട്ടി​ല്‍ എ.​സി പ്ര​ഭാ​തി (47)നെ ​അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. സം​ഘ​ത്തി​ല്‍ അ​സി. എ​ക്‌​സൈ​സ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ (ഗ്രേ​ഡ്) സി.​വി. ഹ​രി​ദാ​സ്, പ്രി​വ​ന്റിവ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​രാ​യ പി. ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍കു​ട്ടി, എ.​എ​സ്. അ​നീ​ഷ്, പി.​ആ​ര്‍. വി​നോ​ദ് (ഇ.​ഐ - ഐ.​ബി), സി​വി​ല്‍ എ​ക്‌​സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​രാ​യ എം.​എ. ര​ഘു, കെ. ​മി​ഥു​ന്‍, എം. ​സു​രേ​ഷ്, സി​വി​ല്‍ എ​ക്‌​സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ഡ്രൈ​വ​ര്‍ പ്ര​സാ​ദ്, വ​നി​ത സി​വി​ല്‍ എ​ക്‌​സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ടി. ​ഫ​സീ​ല എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ഉ​ട​നീ​ളം ക​ര്‍ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി എ​ക്‌​സൈ​സ് ക​മി​ഷ​ണ​ര്‍ എ.​ജെ. ഷാ​ജി അ​റി​യി​ച്ചു.

