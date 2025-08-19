Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sultan Bathery
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 11:50 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 11:50 AM IST

    ചീ​രാ​ലി​ലെ പു​ലി​ശ​ല്യം; നി​സ്സ​ഹാ​യ​രാ​യി വ​നം​വ​കു​പ്പ്

    ചീ​രാ​ലി​ലെ പു​ലി​ശ​ല്യം; നി​സ്സ​ഹാ​യ​രാ​യി വ​നം​വ​കു​പ്പ്
    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: നെ​ന്മേ​നി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ചീ​രാ​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​ലി ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​ട്ടും ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​നാ​കാ​തെ വ​നം വ​കു​പ്പ്. കൂ​ടു​വെ​ച്ച് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പു​ലി​പ്പേ​ടി ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഒ​ടു​വി​ൽ, വെ​ള്ള​ച്ചാ​ൽ എ​ട​പ്പ​ര​ത്തി പാ​ല​ക്ക​ൽ അ​ര​വി​ന്ദ​ന്റെ വ​ള​ർ​ത്തു നാ​യെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വെ​ളു​പ്പി​ന് മൂ​ന്നു മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് പു​ലി കൊ​ന്ന​ത്. നാ​യെ വ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത് വീ​ട്ടു​കാ​ർ ക​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    വെ​ള്ള​ച്ചാ​ലി​ൽ ര​ണ്ടാം ദി​വ​സ​മാ​ണ് പു​ലി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​തി​നു​മു​മ്പ് ക​രി​ങ്കാ​ളി​കു​ന്ന്, ചെ​റു​മാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്ത് എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​നം വ​കു​പ്പ് കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ചു​ള്ളി​യോ​ടി​ന​ടു​ത്ത് ക​ര​ടി​പ്പാ​റ​യി​ലും കൂ​ട് വെ​ച്ച​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കൂ​ടി​ന​ടു​ത്തേ​ക്ക് പു​ലി അ​ടു​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    മു​ണ്ട​ക്കൊ​ല്ലി, ആ​ശാ​രി​പ്പ​ടി, വ​ല്ല​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​മു​മ്പ് ക​ടു​വ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ക​ടു​വ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ഡ്രോ​ൺ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും വ​നം വ​കു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു പ്ര​യോ​ജ​ന​വു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. പു​ലി​യു​ടെ കാ​ര്യ​വും ഇ​തേ​പോ​ലെ​യാ​ണ്. ചീ​രാ​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ത​മി​ഴ്നാ​ട് അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ദൂ​ര​മി​ല്ല. അ​തി​ർ​ത്തി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ചി​ല എ​സ്റ്റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പു​ലി എ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് ചീ​രാ​ലി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

