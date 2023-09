cancel camera_alt നൂ​ൽ​പു​ഴ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഐ.​സി. ബാ​ല്യ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: നൂ​ൽ​പ്പു​ഴ എ​റ​ളോ​ട്ടു​കു​ന്നി​ലെ ക​ടു​വ ഭീ​തി അ​ക​റ്റു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഹാ​ളി​ൽ സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി യോ​ഗം ന​ട​ന്നു. ഐ.​സി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ അധ്യക്ഷത വ​ഹി​ച്ചു. നൂ​ൽ​പ്പു​ഴ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷീ​ജ സ​തീ​ഷ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​സ്മാ​ൻ നാ​യ്ക്ക​ട്ടി, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം അ​മ​ൽ ജോ​യ്, മു​ത്ത​ങ്ങ - ബ​ത്തേ​രി റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ, വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

എ​റ​ളോ​ട്ടു​കു​ന്നി​ൽ ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ ക​ടു​വ​യെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ധാ​ര​ണ​യാ​യി. നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ, വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​ട്രോ​ളി​ങ് എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​പ്പാ​ക്കും. ക​ടു​വ​യെ എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ ആ​കു​ന്ന​തൊ​ക്കെ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് മു​ത്ത​ങ്ങ, ബ​ത്തേ​രി റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ര​വ​ധി വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ക​ടു​വ കൊ​ന്ന​ത്. ക​ടു​വ​യെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ത്ത​തി​നെ​തി​രേ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

Tiger menace- meeting in Noolpuzha-It was decided to set up a tiger cage at Eralotukunnu