Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightSultan Batherychevron_rightഅരിമുളയിലും...
    Sultan Bathery
    Posted On
    date_range 23 April 2026 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 23 April 2026 9:25 AM IST

    അരിമുളയിലും കടുവയെത്തി; കണ്ടെത്താനായില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം മു​മ്പ് ഒ​ര​പ്പു​വ​യ​ൽ ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് ക​ടു​വ സാ​ന്നി​ധ്യം ആ​ദ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്
    cancel
    camera_alt

    ഒ​ര​പ്പു​വ​യ​ൽ, അ​രി​മു​ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ടു​വ​ക്കാ​യി തി​ര​ച്ചി​ലി​നെ​ത്തി​യ വ​ന​പാ​ല​ക​ർ

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: പൂ​താ​ടി, ക​ണി​യാ​മ്പ​റ്റ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ അ​തി​ർ​ത്തി ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​രി​മു​ള​യി​ലും ക​ടു​വ എ​ത്തി. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ടു​വ​യു​ടെ കാ​ൽ​പ്പാ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ട​തോ​ടെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​യ തി​ര​ച്ചി​ലാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ടു​വ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് പോ​യ​താ​യി ഇ​രു​ളം ഫോ​റ​സ്റ്റ് റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ർ കെ.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം മു​മ്പ് മീ​ന​ങ്ങാ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഒ​ര​പ്പു​വ​യ​ൽ ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് ക​ടു​വ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ആ​ദ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​വി​ടു​ത്തെ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് ക​ടു​വ ആ​ദ്യം എ​ത്തി​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് കാ​ര്യ​മ്പാ​ടി, മേ​ലെ അ​രി​മു​ള ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​രു​ളം ഫോ​റ​സ്റ്റ് റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ർ കെ.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, ക​ൽ​പ​റ്റ ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി റേ​ഞ്ച് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ പി.​കെ. ര​ഞ്ജി​ത്ത്, മീ​ന​ങ്ങാ​ടി പൊ​ലീ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ വ​ലി​യൊ​രു സം​ഘ​മാ​ണ് അ​രി​മു​ള, കാ​ര്യം​പാ​ടി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ടു​വ​ക്കാ​യി തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വ​ന്യ​മൃ​ഗ ശ​ല്യം കു​റ​വു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ് അ​രി​മു​ള. ക​ടു​വ സാ​ന്നി​ധ്യം ജ​ന​ത്തെ ഭീ​തി​യി​ലാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:TigerWild AnimalsArimula People's VillaWayanad
    News Summary - Tiger also arrived in Arimula; could not be found
    Similar News
    Next Story
    X