Madhyamam
    Sultan Bathery
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 9:19 AM IST

    പോ​ക്സോ കേ​സി​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി പി​ടി​യി​ൽ

    പോ​ക്സോ കേ​സി​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി പി​ടി​യി​ൽ
    സു​​ൽ​​ത്താ​​ൻ ബ​​ത്തേ​​രി: ഗോ​​ത്ര വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ​​പ്പെ​​ട്ട പ്രാ​​യ​​പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​വാ​​ത്ത പെ​​ൺ​​കു​​ട്ടി​​യെ ഭീ​​ഷ​​ണി​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി ത​​ട്ടി​​ക്കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​യി ത​​മി​​ഴ്നാ​​ട്ടി​​ലെ​​ത്തി​​ച്ച് ലൈം​​ഗി​​കാ​​തി​​ക്ര​​മം ന​​ട​​ത്തി​​യ​​യാ​​ൾ പി​​ടി​​യി​​ൽ. ത​​മി​​ഴ്നാ​​ട് ദേ​​വ​​ർ​​ഷോ​​ല ച​​മ്പ​​കൊ​​ല്ലി ഉ​​ന്ന​​തി​​യി​​ലെ കു​​മാ​​ർ എ​​ന്ന അ​​ച്ചു​​വി​​നെ​​യാ​​ണ് ബ​​ത്തേ​​രി പൊ​​ലീ​​സ് അ​​റ​​സ്റ്റ് ചെ​​യ്ത​​ത്. ന​​വം​​ബ​​ർ മൂ​​ന്നി​​ന് ഉ​​ച്ച​​യോ​​ടെ മു​​ത്ത​​ശ്ശി​​യു​​ടെ വീ​​ട്ടി​​ൽ പോ​​കാ​​ൻ ബ​​ത്തേ​​രി സ്റ്റാ​​ൻ​​ഡി​​ൽ നി​​ന്ന കു​​ട്ടി​​യെ ഇ​​യാ​​ൾ ഭീ​​ഷ​​ണി​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി ബ​​സി​​ൽ ക​​യ​​റ്റി ത​​മി​​ഴ്നാ​​ട്ടി​​ലെ​​ത്തി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    ഏ​​ഴാം തീ​​യ​​തി കു​​മാ​​ർ വീ​​ട്ടി​​ലി​​ല്ലാ​​ത്ത സ​​മ​​യ​​ത്ത് പെ​​ൺ​​കു​​ട്ടി ര​​ക്ഷ​​പ്പെ​​ടു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. കോ​​ട​​തി​​യി​​ൽ ഹാ​​ജ​​രാ​​ക്കി​​യ പ്ര​​തി​​യെ റി​​മാ​​ൻ​​ഡ് ചെ​​യ്തു. ബ​​ത്തേ​​രി ഡി​​വൈ.​​എ​​സ്.​​പി കെ.​​ജെ. ജോ​​ൺ​​സ​​ന്റെ നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​പ്ര​​കാ​​രം ഇ​​ൻ​​സ്‌​​പെ​​ക്ട​​ർ എ​​സ്.​​എ​​ച്ച്.​​ഒ ശ്രീ​​കാ​​ന്ത് എ​​സ് നാ​​യ​​രു​​ടെ നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ലാ​​ണ് പി​​ടി​​കൂ​​ടി​​യ​​ത്.

    TAGS:Tamuil Nadusulthanbathery newsPOCSOWayanad
