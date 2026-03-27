Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightSultan Batherychevron_rightപോ​ക്സോ കേ​സി​ൽ...
    Sultan Bathery
    Posted On
    date_range 27 March 2026 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 27 March 2026 10:31 AM IST

    പോ​ക്സോ കേ​സി​ൽ യു​വാ​വി​ന് ത​ട​വും പി​ഴ​യും

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: പോ​ക്സോ കേ​സി​ൽ യു​വാ​വി​ന് ത​ട​വും പി​ഴ​യും. ബ​ത്തേ​രി ചെ​ത​ല​യം പു​ക​ല​മാ​ളം ക​യ്യാ​ല​ക്ക​ൽ ഹം​സ ജ​സീ​ലി​നെ​യാ​ണ് (28) 14 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ത​ട​വി​നും ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​നും ബ​ത്തേ​രി സ്പെ​ഷ​ൽ ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്ക് കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി എ.​ബി. അ​നൂ​പ് ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

    2024 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ഇ​യാ​ൾ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത കു​ട്ടി​ക്കെ​തി​രെ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ലും പ്ര​തി​യാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ 2025ൽ ​ബ​ത്തേ​രി സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ എം.​ഡി.​എം.​എ ക​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ റി​മാ​ൻ​ഡി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന​ത്തെ ബ​ത്തേ​രി സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ സി.​എം. സാ​ബു​വാ​ണ് കേ​സി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ അ​നി​ൽ കേ​സ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യി​ച്ചു. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ര്‍ ഓ​മ​ന വ​ർ​ഗീ​സ് ഹാ​ജ​രാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Youth arrestedPOCSOWayanad News
    News Summary - POCSO; Youth man arrested
    Similar News
    Next Story
    X