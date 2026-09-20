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    വന്യമൃഗ ആക്രമണം: ഇരകൾക്ക് പെൻഷൻ പരിഗണനയിൽ

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    വന്യമൃഗ ആക്രമണം: ഇരകൾക്ക് പെൻഷൻ പരിഗണനയിൽ
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    വ​നം മ​ന്ത്രി ഷി​ബു ബേ​ബി ജോ​ണി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ​ബ​ത്തേ​രി ഗ​വ. ഗെ​സ്റ്റ് ഹൗ​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന വ​നം വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ത​ല യോ​ഗം

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന കാ​ര്യം പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് വ​നം മ​ന്ത്രി ഷി​ബു ബേ​ബി ജോ​ൺ. വ​ന്യ​മൃ​ഗ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ശാ​ശ്വ​ത വൈ​ക​ല്യം സം​ഭ​വി​ച്ച​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി​രി​ക്കും പെ​ൻ​ഷ​ൻ. ഈ ​വി​ഷ​യം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സ​ജീ​വ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി ഗെ​സ്റ്റ് ഹൗ​സി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ, വ​നം വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി.

    ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ജി​ല്ല​ത​ല​ത്തി​ൽ റി​യ​ൽ ടൈം ​ക​മാ​ൻ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ സ്ഥാ​പി​ക്കും. വ​നം വ​കു​പ്പി​ലെ എ​ല്ലാ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളെ​യും ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ക​മാ​ൻ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​നു​ഷ്യ- വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷം ത​ട​യാ​ൻ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന വ​ന്യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​ക്കം ത​ത്സ​മ​യം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ന​വ​ശ്യ​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​മാ​ൻ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​ന​മേ​ഖ​ല​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് ട്ര​ഞ്ചു​ക​ൾ, ഫെ​ൻ​സി​ങ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക​ൾ കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന റെ​സ്ക്യൂ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം, വ​ന​പാ​ല​ക​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണം. ഏ​തു ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യി​ലും സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​വു​ന്ന ആ​ധു​നി​ക വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ റെ​സ്ക്യൂ ടീ​മി​ന് ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ഷ വി​ജ​യ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​ന​ജാ​ഗ്ര​താ സ​മി​തി​ക​ളി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി സ​മി​തി സ​ജീ​വ​മാ​ക​ണം. വ​ന​ത്തി​നും പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്കും കേ​ടു​പാ​ടി​ല്ലാ​തെ ഇ​ക്കോ-​ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​നി​വേ​ശ സ​സ്യ​മാ​യ സെ​ന്ന ശാ​സ്‌​ത്രീ​യ​മാ​യി ന​ശി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഐ.​സി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എം​എ​ൽ​എ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ചീ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ ജെ. ​ജ​സ്റ്റി​ൻ മോ​ഹ​ൻ, നോ​ർ​ത്തേ​ൺ സ​ർ​ക്കി​ൾ ചീ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ അ​ഞ്ജ​ൻ കു​മാ​ർ, ചീ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ ടി. ​ഉ​മ, സോ​ഷ്യ​ൽ ഫോ​റ​സ്ട്രി ഫോ​റ​സ്റ്റ് ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ കീ​ർ​ത്തി, വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് വാ​ർ​ഡ​ൻ വ​രു​ൺ ഡാ​ലി​യ, നോ​ർ​ത്ത് വ​യ​നാ​ട് ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ അ​രു​ൾ സെ​ൽ​വ​ൻ, വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് ഡി​വി​ഷ​ൻ അ​സി. ഫോ​റ​സ്റ്റ് ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ അ​ജി​ത്ത് കെ. ​രാ​മ​ൻ, സൗ​ത്ത് വ​യ​നാ​ട് ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ ആ​ഷി​ഖ് അ​ലി, ഫ്ലൈ​യി​ങ് സ്ക്വാ​ഡ് ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ​മാ​രാ​യ എ. ​ഷ​ജ്ന, വി.​പി. ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ്, ഫോ​റ​സ്റ്റ് ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ ഇം​ത്യാ​സ്, അ​സി. ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ സോ​ഷ്യ​ൽ ഫോ​റ​സ്റ്റ​റി ന​ജ്മ​ൽ അ​മീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    News Summary - Pension under consideration for victims of Wild animal attack
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