Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightSultan Batherychevron_rightഎല്‍.എസ്.ഡി സ്റ്റാമ്പ്...
    Sultan Bathery
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 9:22 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 9:22 AM IST

    എല്‍.എസ്.ഡി സ്റ്റാമ്പ് പിടികൂടിയ സംഭവം, ഒരാൾകൂടി അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    lsd stamp
    cancel
    camera_alt

    മുഹമ്മദ്

    സഫ്‍വാൻ

    Listen to this Article

    സുൽത്താൻ ബത്തേരി: വീട്ടില്‍ സൂക്ഷിച്ച നിരോധിത മയക്കുമരുന്നായ എല്‍.എസ്.ഡി സ്റ്റാമ്പ് കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ. ചീരാൽ ആർമടയിൽ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് സെഫുവാൻ (22)യെയാണ് ബത്തേരി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാൾ നൂൽപ്പുഴ, അമ്പലവയൽ, പുൽപ്പള്ളി, ബത്തേരി സ്റ്റേഷനുകളിൽ ലഹരി കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്.

    കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 24ന് വൈകീട്ടോടെ ചൂരിമലയിലെ വീട്ടിലെ അലമാരയിൽനിന്നും 0.07 ഗ്രാം എല്‍.എസ്.ഡി സ്റ്റാമ്പുമായി ബത്തേരി കൊളഗപ്പാറഫ ചെരുപറമ്പില്‍ സി.വൈ. ഡെല്‍ജിത്ത് (25)നെ ജില്ല ലഹരിവിരുദ്ധ സ്‌ക്വാഡും ബത്തേരി പൊലീസും ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന്, ഇയാൾക്ക് ലഹരി നൽകിയ മൈലമ്പാടി പുത്തൻപുരയിൽ വീട്ടിൽ പി.വി. വിഷ്ണു(25)വിനെ ജനുവരി ഒമ്പതിനും പിടികൂടിയിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsWayanad Newslsd stamp
    News Summary - One more person arrested in LSD stamp seizure incident
    Similar News
    Next Story
    X