Madhyamam
    Sultan Bathery
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 10:15 AM IST

    മു​ത്ത​ങ്ങ​യി​ലെ എം.​ഡി.​എം.​എ വേ​ട്ട; ഒ​രാ​ൾ കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    മു​ത്ത​ങ്ങ​യി​ലെ എം.​ഡി.​എം.​എ വേ​ട്ട; ഒ​രാ​ൾ കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    സ​ജി​ൽ ക​രീം

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: 28.95 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി മു​ത്ത​ങ്ങ​യി​ൽ യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ലാ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. മ​ല​പ്പു​റം പ​റ​മ്പി​ൽ​പീ​ടി​ക കൊ​ങ്ക​ചേ​രി വീ​ട്ടി​ൽ പി. ​സ​ജി​ൽ ക​രീമിനെ(31​യാ​ണ് കൊ​ങ്ക​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ വെ​ച്ച് ബ​ത്തേ​രി പൊലീസ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. എം.​ഡി.​എം.​എ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​ണം ന​ൽ​കി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പി​ടി​യി​ലാ​യ യു​വാ​വി​നെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച​ത് സ​ജി​ൽ ക​രീ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ മു​ത്ത​ങ്ങ ചെ​ക്ക്‌​പോ​സ്റ്റി​ന് സ​മീ​പം വെ​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് 28.95 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, തി​രു​വ​മ്പാ​ടി, എ​ല​ഞ്ഞി​ക്ക​ൽ ക​വു​ങ്ങി​ൻ​തൊ​ടി വീ​ട്ടി​ൽ കെ.​എ ന​വാ​സി(32)​നെ ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ സ്‌​ക്വാ​ഡും ബ​ത്തേ​രി പോ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

