Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightSultan Batherychevron_rightഎ​ൻ.​എം. വി​ജ​യ​ന്റെ...
    Sultan Bathery
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 12:45 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 12:45 PM IST

    എ​ൻ.​എം. വി​ജ​യ​ന്റെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ; കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    എം.​എ​ൽ.​എ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി
    എ​ൻ.​എം. വി​ജ​യ​ന്റെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ; കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: മു​ന്‍ ഡി.​സി.​സി ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ എ​ൻ.​എം. വി​ജ​യ​ന്‍ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചു. ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ പ്രേ​ര​ണ കേ​സി​ല്‍ ഐ.​സി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ​യാ​ണ് ഒ​ന്നാം​പ്ര​തി. മു​ന്‍ ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ന്‍.​ഡി. അ​പ്പ​ച്ച​ന്‍ ര​ണ്ടാം​പ്ര​തി​യാ​ണ്. മു​ന്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് കെ.​കെ. ഗോ​പി​നാ​ഥ​ന്‍, പ​രേ​ത​നാ​യ പി.​വി. ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ മൂ​ന്നും നാ​ലും പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ്.

    കേ​സി​ല്‍ നേ​ര​ത്തേ പ്ര​തി​ക​ള്‍ക്ക് മു​ന്‍കൂ​ര്‍ ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ബ​ത്തേ​രി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് കോ​ട​തി​യി​ലാ​ണ് കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ്മ​ര്‍പ്പി​ച്ച​ത്. എ​ൻ.​എം. വി​ജ​യ​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ പ്രേ​ര​ണ​കു​റ്റ​ത്തി​ന് കെ​സെ​ടു​ത്ത​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ലെ ഉ​ന്ന​ത നേ​താ​ക്ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്കി​ലെ നി​യ​മ​ന​ക്കോ​ഴ ഇ​ട​പാ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​ര്‍ണാ​യ​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പൊ​ലീ​സി​നു ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ പ്രേ​ര​ണ കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​ര്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത​ത്. ബാ​ങ്ക് നി​യ​മ​ന കോ​ഴ​കേ​സി​ലു​ള്ള വി​ജി​ല​ൻ​സ് കേ​സി​ലും എം.​എ​ൽ.​എ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:charge sheetWayanadNM Vijayan Death Case
    News Summary - nm vijayan death charge sheet filed
    Similar News
    Next Story
    X