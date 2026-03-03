Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 3 March 2026 9:09 AM IST
    Updated On
    date_range 3 March 2026 9:09 AM IST

    മാരിയമ്മൻ ക്ഷേത്രോത്സവം ബത്തേരിയിൽ ഇന്ന് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

    മാരിയമ്മൻ ക്ഷേത്രോത്സവം ബത്തേരിയിൽ ഇന്ന് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം
    temple festival

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: മാ​രി​യ​മ്മ​ൻ ക്ഷേ​ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ത്തേ​രി​യി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച നാ​ല​ര മു​ത​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം.

    ക​ൽ​പ്പ​റ്റ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നും വ​ന്ന് പു​ൽ​പ്പ​ള്ളി, മൈ​സൂ​ർ റോ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ബീ​നാ​ച്ചി​യി​ലെ പൂ​തി​ക്കാ​ട് ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ നി​ന്നും തി​രി​യ​ണം. പൂ​മ​ല വ​ഴി​യാ​ണ് ഈ ​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    ക​ൽ​പ്പ​റ്റ, അ​മ്പ​ല​വ​യ​ൽ മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ന​ഗ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന ബ​സു​ക​ൾ (ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര ബ​സു​ക​ൾ ഒ​ഴി​കെ) അ​ഖി​ല പ​മ്പി​ൽ ആ​ളു​ക​ളെ ഇ​റ​ക്കി തി​രി​ച്ച് പോ​ക​ണം. ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് വ​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ബീ​നാ​ച്ചി ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പാ​ർ​ക്കി​ങ് അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    പൂ​തി​ക്കാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്ന് മൈ​സൂ​ർ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​മ്മാ​യി​പ്പാ​ലം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കും മൈ​സൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്ന് ക​ല്പ​റ്റ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​തി​ക്കാ​ട്-​കൊ​ള​ഗ​പ്പാ​റ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കും, മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​നി​ക്കു​നി അ​ഖി​ല പ​മ്പ് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കും തി​രി​ച്ച് വി​ടേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    മൈ​സൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ചെ​റി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ബൈ​പാ​സ് വ​ഴി​യും ബ​സു​ക​ൾ കു​ന്താ​ണി ജ​ങ്ഷ​ൻ വ​ഴി​യും പോ​ക​ണം.

    ക​ല്പ​റ്റ, മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ചെ​റി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ബൈ​പാ​സ് വ​ഴി​യും വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​ന്താ​ണി ജ​ങ്ഷ​ൻ വ​ഴി​യും തി​രി​ച്ച് വി​ടേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    കൈ​പ്പ​ഞ്ചേ​രി റോ​ഡ്- ബൈ​പാ​സ് ജം​ഗ്ഷ​നി​ൽ മൈ​സൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ചി​രാ​ൽ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കും ക​ല്പ​റ്റ, മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​മ്മാ​യി​പ്പാ​ലം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കും വി​ടേ​ണ്ട​താ​ണ്. മൈ​സൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നു ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ബൈ​പാ​സി​ലൂ​ടെ പോ​യി പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​ന് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    ചീ​രാ​ൽ, മൈ​സൂ​ർ, പു​ൽ​പ്പ​ള്ളി, ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നു​ള്ള ബ​സു​ക​ളും, ക​ൽ​പ​റ്റ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നു​ള്ള ബ​സു​ക​ളും പു​തി​യ സ്റ്റാ​ൻ​റി​ൽ ക​യ​റി പോ​കേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര ബ​സു​ക​ൾ ഊ​ട്ടി റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി പു​ത്ത​ൻ​കു​ന്ന് കോ​ട​തി​പ്പ​ടി റോ​ഡ് വ​ഴി അ​മ്മാ​യി​പ്പാ​ലം വ​ഴി കു​ന്താ​ണി റോ​ഡി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച് കൊ​ള​ഗ​പ്പാ​റ വ​ഴി പോ​ക​ണം.പു​ൽ​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ചെ​റി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മൈ​സൂ​ർ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ഗോ​കു​ലം ബൈ​പാ​സ് വ​ഴി​യും ബ​സു​ക​ൾ പു​തി​യ സ്റ്റാ​ൻ​റി​ലേ​ക്ക് ചു​ങ്കം വ​ഴി​യും പോ​കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഉ​ൽ​സ​വ​ത്തി​ന് മൈ​സൂ​ർ, പു​ൽ​പ്പ​ള്ളി ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നും വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കോ​ട്ട​ക്കു​ന്നു മു​ത​ൽ മൈ​സൂ​ർ റോ​ഡി​ലേ​ക്കും പാ​ർ​ക്കി​ങ് അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

