മനുവിന്റെ മരണം; ട്രൈബൽ ഓഫിസിന് മുന്നിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ സമരംtext_fields
സുൽത്താൻബത്തേരി: പൊൻകുഴിയിലെ ഗോത്ര വിദ്യാർഥി മനുവിന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയായവരുടെ പേരിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുക, കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ ധനസഹായം നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് മനുവിന്റെ പിതാവും മാതാവും ബത്തേരി ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെൻറ് ഓഫിസിന് മുന്നിൽ സത്യഗ്രഹമിരുന്നു.
സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി സി.പി.എം ട്രൈബൽ ഓഫിസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. ജില്ല സെക്രട്ടറി കെ. റഫീക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെൻറ് ഓഫിസറുമായി നടന്ന ചർച്ചയിൽ മനുവിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ സർക്കാറിനെ അറിയിച്ച് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാമെന്ന ഉറപ്പിൽ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു.
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