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    Sultan Bathery
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 9:58 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 9:58 AM IST

    മ​നു​വി​ന്റെ​ മ​ര​ണം; ട്രൈ​ബ​ൽ ഓ​ഫി​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സ​മ​രം

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    മ​നു​വി​ന്റെ​ മ​ര​ണം; ട്രൈ​ബ​ൽ ഓ​ഫി​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സ​മ​രം
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    മ​നു​വി​ന്റെ പി​താ​വും മാ​താ​വും ബ​ത്തേ​രി ട്രൈ​ബ​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെൻറ് ഓ​ഫി​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വു​മാ​യി സി.​പി.​എം ട്രൈ​ബ​ൽ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ത്തി​യ മാ​ർ​ച്ച് ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​റ​ഫീ​ക്ക് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ​ബ​ത്തേ​രി: പൊ​ൻ​കു​ഴി​യി​ലെ ഗോ​ത്ര വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മ​നു​വി​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​യാ​യ​വ​രു​ടെ പേ​രി​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക, കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് മ​നു​വി​ന്റെ പി​താ​വും മാ​താ​വും ബ​ത്തേ​രി ട്രൈ​ബ​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെൻറ് ഓ​ഫി​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ​മി​രു​ന്നു.

    സ​മ​ര​ത്തി​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വു​മാ​യി സി.​പി.​എം ട്രൈ​ബ​ൽ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തി. ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​റ​ഫീ​ക്ക് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ട്രൈ​ബ​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെൻറ് ഓ​ഫി​സ​റു​മാ​യി ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ മ​നു​വി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​റി​യി​ച്ച് പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​മെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പി​ൽ സ​മ​രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു.

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    TAGS:ProtestsDeath CaseTribal Office
    News Summary - Manu death Parents protests in front of the tribal office
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