Madhyamam
    Sultan Bathery
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 9:46 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 9:46 AM IST

    കാ​പ്പ ചു​മ​ത്തി ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ചു

    കാ​പ്പ ചു​മ​ത്തി ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ചു
    ജി​തി​ൻ ജോ​സ​ഫ്


    Listen to this Article

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: സ്ഥി​രം കു​റ്റ​വാ​ളി​യെ കാ​പ്പ ചു​മ​ത്തി ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് ക​ണ്ണൂ​ർ ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ചു. ഗു​ണ്ടാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​മ​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​നാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ കാ​വ​ലി’​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​ടു​വ​ഞ്ചാ​ൽ ക​ല്ലേ​രി സ്വ​ദേ​ശി തെ​ക്കി​നേ​ട​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ ബു​ളു എ​ന്ന ജി​തി​ൻ ജോ​സ​ഫി (35)നെ​യാ​ണ് കാ​പ്പ ചു​മ​ത്തി ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ച​ത്.

    ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്. ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​മ്പ​ല​വ​യ​ൽ, മീ​ന​ങ്ങാ​ടി, ക​ൽ​പ​റ്റ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലും ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ ഹൊ​സൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലും ര​ണ്ട് കൊ​ല​പാ​ത​ക കേ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മോ​ഷ​ണം, ദേ​ഹോ​പ​ദ്ര​വം, പോ​ക്സോ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ ജി​തി​ൻ പ്ര​തി​യാ​ണ്.

