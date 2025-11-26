Begin typing your search above and press return to search.
    Sultan Bathery
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 10:11 AM IST

    മീ​ന​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ മാ​റ്റമുണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ളും

    Listen to this Article

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ​ബ​ത്തേ​രി: ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മീ​ന​ങ്ങാ​ടി ഡി​വി​ഷ​ൻ പൊ​തു​വേ ഇ​ട​തി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യാം. മു​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ അ​താ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സി.​പി.​എം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും മീ​ന​ങ്ങാ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കൂ​ടി​യാ​യ ബീ​ന വി​ജ​യ​നെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ സി.​പി.​എം രം​ഗ​ത്തിറ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി അ​ഡ്വ. ഗൗ​തം ഗോ​കു​ൽ​ദാ​സാ​ണ്. കെ.​എ​സ്‌.​യു ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    ലി​ന്റോ കെ. ​കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് എ​ന്ന കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജോ​സ​ഫി​ന്റെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യും ഇ​വി​ടെ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ലി​ന്റോ​യു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വം വ​ലി​യ ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. സാ​മു​ദാ​യി​ക വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചി​ത​റു​മെ​ന്നു​റ​പ്പ്. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും പ​തി​വു​പോ​ലെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് മീ​ന​ങ്ങാ​ടി ഡി​വി​ഷ​ൻ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്താ​ൽ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ഏ​റെ പ​ഴി കേ​ൾ​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്നു​റ​പ്പ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, യു.​ഡി.​എ​ഫ്. തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ലി​ന്റോ കെ ​കു​ര്യാ​ക്കോ​സി​ന് ത​ങ്ങ​ളു​മാ​യി യാ​തൊ​രു​ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ലെ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫ്. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബി.​ജെ.​പി ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം കെ. ​ശ്രീ​നി​വാ​സ​നും ഇ​വി​ടെ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

