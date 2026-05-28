    Sultan Bathery
    Sultan Bathery
    Posted On
    date_range 28 May 2026 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 28 May 2026 9:07 AM IST

    അമ്പോ...ബത്തേരിയിൽ ചക്ക കിലോക്ക് 30

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ൽ വി​ൽപ​ന​ക്കാ​യി നി​ര​ത്തിവെച്ച ച​ക്ക

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത് ച​ക്ക വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​ള്ള​ത് പ​രി​ച​ത കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ക​ച്ച​വ​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ക്ക നി​ര​ത്തി​വ​ച്ച് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് പു​തു​മ​യു​ള്ള കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. അ​തി​ലും മാ​റ്റം വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു; സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ൽ ച​ക്ക​യു​ടെ വ​ൻ ശേ​ഖ​ര​വു​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഒ​രു ക​ച്ച​വ​ട സ്ഥാ​പ​ന​മു​ള്ള​ത്. വ​രി​ക്ക, കൂ​ഴ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഏ​ത് ച​ക്ക​യും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. കി​ലോ​യ്ക്ക് 30 രൂ​പ​യാ​ണ് വി​ല. പ​ഴു​ത്ത​തി​നും പ​ച്ച​യ്ക്കും ഒ​രേ വി​ല​യാ​ണ്. അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ 15 കി​ലോ തൂ​ക്ക​മു​ള്ള​ത് വ​രെ ഇ​വി​ടെ വി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ലെ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ക​ർ​ണാ​ട​ക​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളെ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചാ​ണ് ച​ക്ക വി​ല്പ​ന​ക്ക് വെ​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വി​ല കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ർ വാ​ങ്ങും. അ​വി​ടു​ത്തെ വി​ല​യു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ച​ക്ക വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് അ​വ​ർ​ക്ക് ലാ​ഭ​മാ​ണ്. ച​ക്ക​യു​ടെ സീ​സ​ണാ​യാ​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക, ത​മി​ഴ്നാ​ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ച​ക്ക ക​യ​റ്റു​മ​തി പ​തി​വാ​ണ്. മീ​ന​ങ്ങാ​ടി മു​ത​ൽ മു​ത്ത​ങ്ങ വ​രെ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യോ​ര​ത്ത് ച​ക്ക പ​റി​ച്ച് കൂ​ട്ടി​യി​ടു​ന്ന​ത് പ​തി​വ് കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. ഒ​രാ​ഴ്ച മു​മ്പു​വ​രെ ഇ​ത് കാ​ണാ​മാ​യി​രു​ന്നു. നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യ വി​ല​യാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് കി​ട്ടു​ക. കാ​ട്ടാ​ന ശ​ല്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ച​ക്ക വെ​റു​തെ കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നാ​ൽ ച​ക്ക​ക്ക് വ​ലി​യ വി​ല​യാ​ണ്.

    TAGS:jackfruitBatheryWayanad
    News Summary - Jackfruit in Bathery is 30 per kg
