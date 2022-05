ജലാറ്റിൻസ്റ്റിക്ക് കണ്ടെടുത്ത സംഭവം: പ്രതികളെ കൈപ്പഞ്ചേരിയിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​പ്രി​ൽ 28ന് ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി കൈ​പ്പ​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ ജ​ലാ​റ്റി​ൻ സ്റ്റി​ക് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളെ കൈ​പ്പ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച് തെ​ളി​വെ​ടു​ത്തു. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ കൈ​പ്പ​ഞ്ചേ​രി ത​ങ്ങ​ള​ക​ത്ത് അ​ഷ്റ​ഫ്, നൗ​ഫ​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​നാ​യി ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

ഇ​വ​രെ മ​ഞ്ചേ​രി കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങി​യ​ത്. വി​വാ​ദ വ്യ​വ​സാ​യി ഷൈ​ബി​ന്‍റെ നി​ല​മ്പൂ​രി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ത​ങ്ങ​ള​ക​ത്ത് അ​ഷ്റ​ഫി​നെ നി​ല​മ്പൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ൽ ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ കൈ​പ്പ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് യാ​ദൃ​ച്ഛി​ക​മാ​യി സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. ജ​ലാ​റ്റി​ൻ സ്റ്റി​ക്ക് ത​ന്ന​ത് ത​ന്‍റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ നൗ​ഫ​ലാ​ണെ​ന്ന് അ​ഷ്റ​ഫ് പൊ​ലീ​സി​ന് മൊ​ഴി കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. നി​ല​മ്പൂ​രി​ലെ ഷൈ​ബി​​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഇ​ത് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് പ്ര​തി​ക​ൾ പൊ​ലീ​സി​നെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. Show Full Article

Gelatin Sticks Discovery Incident: Defendants were taken to Kaipanchery and evidence was taken