Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightSultan Batherychevron_rightസുഭിക്ഷയിൽ വില കൂട്ടി;...
    Sultan Bathery
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 12:45 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 12:45 PM IST

    സുഭിക്ഷയിൽ വില കൂട്ടി; ഊണിന് 30; മീൻ കഷണം 35

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ന്നാം തീ​യ​തി മു​ത​ലാ​ണ് പു​തി​യ വി​ല
    Subhiksha Hotel in Sultan Bathery
    cancel
    camera_alt

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ലെ സു​ഭി​ക്ഷ ഹോ​ട്ട​ൽ

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: ഭ​ക്ഷ്യ പൊ​തു​വി​ത​ര​ണ വ​കു​പ്പി​ന്റെ സു​ഭി​ക്ഷ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ വി​ല കൂ​ട്ടി. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ന്നാം തീ​യ​തി മു​ത​ലാ​ണ് പു​തി​യ വി​ല പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​ത്. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് 20 രൂ​പ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഉ​ച്ച​യൂ​ണി​ന് ഇ​നി​മു​ത​ൽ 30 രൂ​പ കൊ​ടു​ക്ക​ണം. പാ​ർ​സ​ൽ ആ​വു​മ്പോ​ൾ 35. പൊ​രി​ച്ച മീ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മ​റ്റു വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ല കൂ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഗാ​രേ​ജി​ന​ടു​ത്ത് മി​നി സി​വി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് സു​ഭി​ക്ഷ ഹോ​ട്ട​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​വി​ടെ മു​മ്പ് 20 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ച്ച​യൂ​ണി​ന് ഈ​ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. മീ​ൻ പൊ​രി​ച്ച​ത് ഏ​തു വാ​ങ്ങി​യാ​ലും 30 രൂ​പ. അ​ഞ്ചു രൂ​പ​യാ​ണ് മീ​നി​ന് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത്. ബീ​ഫ് പ്ലേ​റ്റി​ന് 50 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​പ്പോ​ൾ 70 രൂ​പ​യാ​ക്കി. ചാ​യ- ഒ​മ്പ​ത്, അ​പ്പം -എ​ട്ട്, എ​ണ്ണ​ക്ക​ടി -10, ബാ​ജി -18 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ മ​റ്റ് വി​ല​ക​ൾ.

    ഉ​ച്ച​യൂ​ണി​നാ​ണ് ബ​ത്തേ​രി​യി​ലെ സു​ഭി​ക്ഷ​യി​ൽ വ​ലി​യ തി​ര​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. സാ​മ്പാ​ർ, മീ​ൻ​ചാ​ർ, ഉ​പ്പേ​രി, അ​ച്ചാ​ർ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഊ​ണി​നോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള്ള​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് വി​ല​ക്കു​റ​വ് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ റോ​ഡി​ലും കോ​ട്ട​ക്കു​ന്നി​ലു​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ബ്സി​ഡി​യി​ൽ വ​നി​ത​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​റ്റ് ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ൾ. അ​വി​ടെ ഊ​ണി​ന് 20 രൂ​പ എ​ന്ന​ത് നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ 30 രൂ​പ​യാ​ക്കി സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വ​ലി​യ തി​ര​ക്കും സ്ഥ​ല​പ​രി​മി​തി​യും കാ​ര​ണം നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ ഗാ​രേ​ജി​ന​ടു​ത്തെ സു​ഭി​ക്ഷ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Wayanad NewsFood pricesprices hikeSubhiksha Hotel
    News Summary - Food Prices hike in Subhiksha Hotel
    Similar News
    Next Story
    X