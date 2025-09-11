Begin typing your search above and press return to search.
    അ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ടു​വി​ൽ മീ​ന​ങ്ങാ​ടി മ​ത്സ്യ-​മാം​സ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്

    വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ അ​ഭാ​വ​മാ​ണ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ
    അ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ടു​വി​ൽ മീ​ന​ങ്ങാ​ടി മ​ത്സ്യ-​മാം​സ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്
    മീ​ന​ങ്ങാ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ മ​ത്സ്യ-​മാം​സ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ​ബ​ത്തേ​രി: മീ​ന​ങ്ങാ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള മ​ത്സ്യ-​മാം​സം മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് അ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ടു​വി​ൽ വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ടു​ന്നു. മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ന​വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നും ന​ട​പ്പാ​യി​ല്ല. ര​ണ്ടു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പ് നി​ർ​മി​ച്ച ചെ​റി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    15ഓ​ളം സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ പ​കു​തി​മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ​ത്ത​ന്നെ ര​ണ്ടോ​മൂ​ന്നോ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളി​ലാ​ണ് മീ​ൻ വി​ൽ​പ​ന​യുള്ള​ത്. വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​മാ​യ ചു​റ്റു​പാ​ട് കാ​ര​ണം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ അ​ഭാ​വ​മാ​ണ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    മാ​ലി​ന്യം യ​ഥാ​വി​ധി സം​സ്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​മി​ല്ല. പ​രി​സ​ര​ത്ത് തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പ് മീ​ന​ങ്ങാ​ടി​യി​ലെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ച​ന്ത പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ്യ-​മാം​സ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പ​രി​സ​രം അ​ന്നൊ​ക്കെ ജ​ന​ത്തെ കൊ​ണ്ട് നി​റ​യും. പ​ഴ​യ പ്ര​താ​പം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പു​തു​ക്കി നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് ഏ​ക മാ​ർ​ഗം.

