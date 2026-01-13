Begin typing your search above and press return to search.
    താ​ളൂ​രി​ൽ വേ​ണം, ന​ല്ലൊ​രു ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻഡ്

    താ​ളൂ​രി​ൽ വേ​ണം, ന​ല്ലൊ​രു ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻഡ്
    താ​ളൂ​ർ ക​വ​ല

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: ത​മി​ഴ്നാ​ട്, കേ​ര​ള അ​തി​ർ​ത്തി പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ താ​ളൂ​രി​ൽ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ല്ലാ​ത്ത​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വ​ല​ക്കു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി ബ​സു​ക​ൾ വ​ന്ന് തി​രി​ച്ചു പോ​കു​ന്ന ഈ ​ക​വ​ല​യി​ൽ ബ​സ് തി​രി​ക്കാ​നും നി​ർ​ത്തി​യി​ടാ​നും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​നും സ്ഥ​ല​മോ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ല. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി, മീ​ന​ങ്ങാ​ടി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വ​രു​ന്ന നി​ര​വ​ധി സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ്സു​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ ഓ​ട്ടം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് തി​രി​ച്ച് പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തു​പോ​ലെ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ ഗൂ​ഡ​ല്ലൂ​ർ, പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ, ചേ​ര​മ്പാ​ടി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ത​മി​ഴ്നാ​ട് ബ​സ്സു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യു​ടെ അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന ബ​സു​ക​ളും ഇ​തു​വ​ഴി ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്നു.

    റോ​ഡ​രി​കി​ൽ ബ​സു​ക​ൾ കൂ​ട്ട​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​യി​ടു​ന്ന​തോ​ടെ ക​വ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് തി​രി​യാ​ൻ ഇ​ട​മി​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​വും. താ​ളൂ​ർ പാ​ല​ത്തി​ന് അ​പ്പു​റം ത​മി​ഴ്നാ​ടി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ ചെ​റി​യൊ​രു പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ ഉ​ണ്ട്. ര​ണ്ട് ബ​സ്സു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ ഇ​വി​ടെ നി​ർ​ത്തി​യി​ടാ​ൻ പ​റ്റൂ. പാ​ല​ത്തി​ന് ഇ​പ്പു​റം നെ​ന്മേ​നി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ്. ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്തെ​ങ്കി​ലും ആ​റോ ഏ​ഴോ ബ​സ്സു​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ന്നി​ച്ച് പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ഇ​ടം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഏ​റെ ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​കും. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    താ​ളൂ​രി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ടും വ​ലി​യ താ​ൽ​പ​ര്യം കാ​ണി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, താ​ളൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ന്ന​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യാ​ണ് എ​രു​മാ​ട്. എ​രു​മാ​ട് ടൗ​ൺ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് താ​ളൂ​ർ പ​ഴ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ത​ന്നെ തു​ട​രു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള, ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി വി​ചാ​രി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ താ​ളൂ​രി​ൽ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡും മ​റ്റ് വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കു​ക​യു​ള്ളു.

