സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: തെ​റ്റാ​യ ദി​ശ​യി​ലൂ​ടെ എ​ത്തി​യ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ഡ്രൈ​വ​റു​മാ​യു​ണ്ടാ​യ വാ​ക്കു​ത​ര്‍ക്ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ​ത്തം​ഗ സം​ഘം സ്വ​ർ​ണ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളെ ക​ട​യി​ല്‍ ക​യ​റി മ​ര്‍ദി​ച്ച​താ​യി പ​രാ​തി. ബ​ത്തേ​രി എ​ളു​മ്പി​ലാ​ട്ട് ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ലെ ഫ​സ​ല്‍ (26), അ​ഷ്‌​റ​ഫ് (34), റി​യാ​സ് (36) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് 10 അം​ഗം സം​ഘം ക​ട​യി​ലെ​ത്തി മ​ർ​ദി​ച്ച​താ​യി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 7.30 ഓ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. രാ​വി​ലെ തെ​റ്റാ​യ ദി​ശ​യി​ലെ​ത്തി​യ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ഡ്രൈ​വ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ണ്ടാ​യ ത​ര്‍ക്ക​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് രാ​ത്രി​യോ​ടെ 10 അം​ഗ സം​ഘം ക​ട​യി​ലെ​ത്തി മ​ര്‍ദി​ച്ച​താ​യി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ മൂ​വ​രെ​യും ബ​ത്തേ​രി ഗ​വ. താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. 'വ്യാ​പാ​രി​ക​ളെ മ​ർ​ദി​ച്ച​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​ണം' സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: ടൗ​ണി​ലെ സ്വ​ർ​ണ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളെ ക​ട​യി​ല്‍ ക​യ​റി മ​ർ​ദി​ച്ച​വ​രെ ഉ​ട​ൻ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ഗോ​ൾ​ഡ് മ​ർ​ച്ച​ന്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബ​ത്തേ​രി താ​ലൂ​ക്ക് ക​മ്മ​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​പി. ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ, കെ.​വി. ചാ​ക്കോ​ച്ച​ൻ, സ​ജി​കു​മാ​ർ, പ്രേ​മ​ൻ കേ​ളോ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

Complaint that gold dealers were beaten up in the shop