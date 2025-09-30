Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sultan Bathery
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 2:02 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 2:02 PM IST

    പു​ലി ഭീ​തി​യി​ൽ ചീ​രാ​ൽ ടൗ​ണും

    കാ​ട് വെ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്തം
    leopard
    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വെ​ളു​പ്പി​ന് ചീ​രാ​ൽ ടൗ​ണി​ന​ടു​ത്തെ​ത്തി​യ പു​ലി​യു​ടെ കാ​ൽ​പ്പാ​ട്

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ​ബ​ത്തേ​രി: ചീ​രാ​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പു​ലി ശ​ല്യ​ത്തി​ന് അ​റു​തി​യി​ല്ല. ടൗ​ണും ടൗ​ണി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ചു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി പു​ലി ക​റ​ങ്ങി ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ടൗ​ണി​ന​ടു​ത്ത് പു​ലി​വേ​ലി​ൽ ബി​ജു​വി​ന്‍റെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വെ​ളു​പ്പി​ന് പു​ലി​യെ​ത്തി. വ​നം​വ​കു​പ്പ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. സ്ഥ​ല​ത്ത് ക​ണ്ട കാ​ൽ​പ്പാ​ടു​ക​ൾ പു​ലി​യു​ടേ​താ​ണെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ കാ​ടു​മൂ​ടി​യ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ൾ പു​ലി​ക്ക് താ​വ​ള​മാ​കു​ന്ന​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​രാ​തി ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ചീ​രാ​ൽ സ്കൂ​ളി​ന് സ​മീ​പം സ്വ​കാ​ര്യ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള നി​ര​വ​ധി തോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വ​നം പോ​ലെ കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പു​ലി ഈ ​കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി നേ​ര​ത്തെ ആ​ക്ഷേ​പം ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കാ​ടു​വെ​ട്ടിതെ​ളി​ക്കാ​ൻ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ർ ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ല.

    TAGS:ForestLeopardWayanad NewsfearSulthan Bathery
