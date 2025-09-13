Begin typing your search above and press return to search.
    Sultan Bathery
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 10:34 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 10:34 AM IST

    വാ​ഗ്ദാ​ന ലം​ഘ​നം; ബ​ത്തേ​രി വി​ഷ​യം വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്നു

    വാ​ഗ്ദാ​ന ലം​ഘ​നം; ബ​ത്തേ​രി വി​ഷ​യം വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്നു
    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: ഡി.​സി.​സി ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി​രു​ന്ന എ​ൻ.​എം. വി​ജ​യ​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തീ​ർ​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ വാ​ഗ്ദാ​നം പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​ത് ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ൺ 30ന് ​മു​മ്പ് എ​ല്ലാം തീ​ർ​ത്തു ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു നേ​താ​ക്ക​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​ത് പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തി​നെ​തി​രെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മ​രു​മ​ക​ൾ പ​ത്മ​ജ രം​ഗ​ത്ത് വ​ന്നി​രു​ന്നു.

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ​ബ​ത്തേ​രി അ​ർ​ബ​ൻ ബാ​ങ്കി​ലെ നി​യ​മ​ന​ക്കോ​ഴ, ഐ.​സി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ കോഴ വാ​ങ്ങി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം, എം.​എ​ൽ.​എ രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള സി.​പി.​എം സ​മ​രം എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ ജി​ല്ല​യി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ ചൂ​ട് പി​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി​യും കെ.​പി.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളും വി​ജ​യ​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി. അ​നു​ര​ഞ്ജ​ന ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി വി​വാ​ദം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യ​ല്ലാ​തെ മ​റ്റു മാ​ർ​ഗ്ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന് കെ.​പി.​സി.​സി നേ​തൃ​ത്വം കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ഉ​റ​പ്പ് കൊ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​തോ​ടെ കു​ടും​ബം കെ.​പി.​സി.​സി​ക്കൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ക​യും വി​വാ​ദം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി കെ​ട്ട​ട​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    എ​ന്നാ​ൽ, വാ​ഗ്ദാ​ന ലം​ഘ​നം ഉ​ണ്ടാ​യെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളെ ഒ​രി​ക്ക​ലും വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വി​ജ​യ​ന്റെ മ​രു​മ​ക​ൾ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വം വീ​ണ്ടും പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​യി. പാ​ർ​ട്ടി​യു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് മ​രു​മ​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ സി.​പി.​എം ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ മ​റ്റു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന് എ​ത്തു​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​ശ​യ​മി​ല്ല.

    TAGS:Sulthan BatheryCongressDebt Case
