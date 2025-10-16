Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightSultan Batherychevron_rightബ്ര​ഹ്മ​ഗി​രി:...
    Sultan Bathery
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 11:48 AM IST

    ബ്ര​ഹ്മ​ഗി​രി: നി​ക്ഷേ​പ​ക​ന് പ​ണം തി​രി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്

    text_fields
    bookmark_border
    ബ്ര​ഹ്മ​ഗി​രി: നി​ക്ഷേ​പ​ക​ന് പ​ണം തി​രി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്
    cancel
    Listen to this Article

    സുൽത്താൻ ബത്തേരി: ബ്രഹ്മഗിരി സൊസൈറ്റിയിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചയാൾക്ക് നിക്ഷേപവും പലിശയുമടക്കം തിരിച്ചുനൽകണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവ്. 2024ൽ നിയമനടപടിക്ക് പോയ മൂലങ്കാവ് കുപ്പാടി നെടുമ്പള്ളിക്കുടി എൻ.ആർ. മുരളിക്ക് പണം തിരികെനൽകണമെന്ന് ബത്തേരി സിവിൽ കോടതിയാണ് ഉത്തരവിട്ടത്.

    ആകെ 50 ലക്ഷമാണ് ഇദ്ദേഹം നിക്ഷേപിച്ചത്. 2020, 2021 കാലത്താണ് പണം നക്ഷേപിച്ചത്. ഇതിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ അതേ കാലയളവിൽ പിന്നീട് പിൻവലിച്ചിരുന്നു. ബാക്കി 45 ലക്ഷം രൂപയിൽ സൊസൈറ്റി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പലിശയടക്കം 52,65,400 രൂപയാണ് തിരിച്ചുകൊടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത്.

    പുറത്തുവന്ന വിധി പകർപ്പിൽ തുക തിരികെ നൽകേണ്ട തീയതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. അതേസമയം, വ്യാഴാഴ്ച ബ്രഹ്മഗിരിയുടെ പാതിരിപ്പാലത്തെ ഓഫിസിലേക്ക് ബ്രഹ്മഗിരി വിക്ടീംസ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി മാർച്ചും ധർണയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ 10നാണ് സമരം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Wayanad Newscourt ordercivil courtBrahmagiri Society
    News Summary - Brahmagiri society investment: Court orders to return money to investor
    Similar News
    Next Story
    X