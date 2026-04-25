    Sultan Bathery
    Posted On
    25 April 2026 9:27 AM IST
    Updated On
    25 April 2026 9:27 AM IST

    ബത്തേരിയിൽ കാറും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് 12 പേർക്ക് പരിക്ക്

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽപെട്ട കാ​റും ബ​സും

    സുൽത്താൻ ബത്തേരി: ദേശീയപാതയിൽ എടത്തറ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് സമീപം കാറും സ്വകാര്യ ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് 12 പേർക്ക് പരിക്ക്. ബത്തേരിയിൽ നിന്നും തേലംപറ്റക്ക് പോയ ബസും എതിരെ വന്ന കാറുമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10ഓടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

    കാർ യാത്രക്കാരായ മലപ്പുറം തിരൂർ കൂട്ടായി കൊതിന്റെ പുരക്കൽ കുഞ്ഞുമോൾ (49), റഹിയാനത്ത് (39), സുബൈദ് (35), ഫിദ മോൾ (5), ഹാഷിം (7), ഡ്രൈവർ ഇൻഫാസ് (21), മുഹ്സിൻ (29), ബസ് യാത്രക്കാരായ കാക്കവയൽ സ്വദേശി അഞ്ജലി (30), സെലി (64), ശ്രീജ (47), ബിജു (45), എലാന (16) എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. അപകടത്തിൽ കാറിന്റെ മുൻഭാഗം പൂർണമായും തകർന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻതന്നെ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെ ഇഖ്റ ഹോസ്പിറ്റലിലും ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലുമായി പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് ഗതാഗത തടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടു. പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്.

    TAGS:trafficpassangers injuredbus-car collisionIQRAA HospitalRoad Accident
