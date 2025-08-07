Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Pulpally
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 12:39 PM IST

    വന്യമൃഗങ്ങളിൽനിന്ന് രക്ഷയില്ലാതെ വട്ടപ്പാടി ഉന്നതി

    Wild elephant
    കാ​ട്ടാ​ന ത​ക​ർ​ത്ത കാ​ട്ടു​നാ​യ്ക്ക ഉ​ന്ന​തി​ക്ക് അ​ടു​ത്തു​ള്ള ഗേ​റ്റ്

    പു​ൽ​പ​ള്ളി: പൂ​താ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഇ​രു​ള​ത്തി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള വ​ട്ട​പ്പാ​ടി കാ​ട്ടു​നാ​യ്ക്ക ഉ​ന്ന​തി​ക്ക് വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്ന് ര​ക്ഷ​യി​ല്ല. കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ ഇ​റ​ങ്ങാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ വ​നം വ​കു​പ്പ് സ്ഥാ​പി​ച്ച ഗെ​യ്റ്റ് കാ​ട്ടാ​ന ത​ക​ർ​ത്തി​ട്ട് ര​ണ്ടു​മാ​സ​മാ​യെ​ങ്കി​ലും പു​ന​ഃസ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    പു​ൽ​പ്പ​ള്ളി ബ​ത്തേ​രി റൂ​ട്ടി​ൽ പാ​മ്പ്ര​ക്ക് അ​ടു​ത്ത് നി​ന്നാ​ണ് വ​ട്ട​പ്പാ​ടി​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട റോ​ഡ്. കൊ​ടും വ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ലൂ​ടെ വേ​ണം ഇ​വി​ടേ​ക്ക് എ​ത്തി​പ്പെ​ടാ​ൻ. സ​ദാ​സ​മ​യ​വും കാ​ട്ടാ​ന ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ല്യം ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. അ​റു​പ​തോ​ളം ഗോ​ത്ര കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന സ്ഥല​മാ​ണി​ത്.

    പ്ര​ധാ​ന​റോ​ഡി​ൽ നി​ന്നും ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം മാ​റി​യാ​ണ് ഉ​ന്ന​തി. ആ​ന ക​യ​റാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ വ​നം വ​കു​പ്പ് സ്ഥാ​പി​ച്ച ഗെ​യ്റ്റി​ന്റെ തൂ​ണു​ക​ള​ട​ക്കം ആ​ന കു​ത്തി മി​റ​ച്ചി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ക്കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ ആ​ന മി​ക്ക ദി​വ​സ​വും വീ​ടി​ന​ടു​ത്തുവ​രെ എ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ഗെ​യ്റ്റ് ന​ന്നാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​വ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​വി​ടെ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    TAGS:Wayanad NewsWild Animal AttackwildlifeWild animal
