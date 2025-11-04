പൊലീസ്-ഗതാഗത വകുപ്പുകളുടെ നീക്കം ചോർത്തി, വാട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ് അഡ്മിൻമാർ പിടിയിൽtext_fields
പുൽപ്പള്ളി: പൊലീസിന്റെയും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെയും വാഹന പരിശോധനയുടെയും മറ്റ് ഔദ്യോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം വാട്സ്ആപ്ഗ്രൂപ്പിൽ ചോർത്തി നൽകിയ അഡ്മിന്മാരായ സഹോദരങ്ങൾ പിടിയിൽ.
പെരിക്കല്ലൂർ ചെറിയമുക്കാടയിൽ വീട്ടിൽ ബിബിൻ ബേബി (42) സഹോദരൻ ബിജു ബേബി (38) എന്നിവരെയാണ് പുൽപള്ളി പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ബിബിൻ അഡ്മിനായ ‘ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് വയനാട്’ എന്ന ഗ്രൂപ്പിലൂടെയാണ് മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്കും മദ്യം, മയക്കുമരുന്നുകടത്തുകാർക്കും മണൽ മാഫിയകൾക്കും മറ്റ് സാമൂഹിക വിരുദ്ധർക്കും സഹായം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വിവരങ്ങൾ കൈമാറി വന്നത്. ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിന്റെയും സൈബർ സെല്ലിന്റെയും തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണത്തിനും അന്വേഷണത്തിനുമൊടുവിലാണ് ബിബിൻ വലയിലാകുന്നത്.
നിരവധി അംഗങ്ങളുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ 2025 ഒക്ടോബർ മുതൽ നവംബർ വരെയാണ് കുറ്റകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. വാഹന പരിശോധന നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും സമയങ്ങളും മുൻകൂട്ടി പങ്കുവെച്ച് കുറ്റവാളികൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ പങ്കും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
