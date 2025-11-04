Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Pulpally
    പൊ​ലീ​സ്-​ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ നീ​ക്കം ചോ​ർ​ത്തി, വാ​ട്സ്ആ​പ് ഗ്രൂ​പ് അ​ഡ്മി​ൻമാർ പി​ടി​യി​ൽ

    പെ​രി​ക്ക​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്
    Pulpally
    ബി​ബി​ൻ ബേ​ബി, ബി​ജു ബേ​ബി

    പു​ൽ​പ്പ​ള്ളി: പൊ​ലീ​സി​ന്റെ​യും മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ​യും മ​റ്റ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ യ​ഥാ​സ​മ​യം വാ​ട്‌​സ്ആ​പ്ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ചോ​ർ​ത്തി ന​ൽ​കി​യ അ​ഡ്മി​ന്മാ​രാ​യ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ.

    പെ​രി​ക്ക​ല്ലൂ​ർ ചെ​റി​യ​മു​ക്കാ​ട​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ബി​ബി​ൻ ബേ​ബി (42) സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ബി​ജു ബേ​ബി (38) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് പു​ൽ​പ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ബി​ബി​ൻ അ​ഡ്മി​നാ​യ ‘ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വേ​ഴ്സ് വ​യ​നാ​ട്’ എ​ന്ന ഗ്രൂ​പ്പി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് മ​ദ്യ​പി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും മ​ദ്യം, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ട​ത്തു​കാ​ർ​ക്കും മ​ണ​ൽ മാ​ഫി​യ​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റ് സാ​മൂ​ഹിക​ വി​രു​ദ്ധ​ർ​ക്കും സ​ഹാ​യം ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി വ​ന്ന​ത്. ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും സൈ​ബ​ർ സെ​ല്ലി​ന്റെ​യും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നു​മൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് ബി​ബി​ൻ വ​ല​യി​ലാ​കു​ന്ന​ത്.

    നി​ര​വ​ധി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ വ​രെ​യാ​ണ് കു​റ്റ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി. വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും സ​മ​യ​ങ്ങ​ളും മു​ൻ​കൂ​ട്ടി പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വാ​ട്സ്ആ​പ്പ് ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ മ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കും പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

