Madhyamam
    Pulpally
    Posted On
    26 Aug 2025 2:37 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 2:37 PM IST

    പു​ള്ളി​മാ​നി​നെ ഇ​റ​ച്ചി​യാ​ക്കി​യ ര​ണ്ടു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    പു​ള്ളി​മാ​നി​നെ കു​രു​ക്കുവെ​ച്ച് പി​ടി​കൂ​ടി ഇ​റ​ച്ചി​യാ​ക്കി​
    പു​ള്ളി​മാ​നി​നെ ഇ​റ​ച്ചി​യാ​ക്കി​യ ര​ണ്ടു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    മാ​നി​നെ വേ​ട്ട​യാ​ടി​യ പ്ര​തി​ക​ൾ

    പു​ൽ​പ​ള്ളി: പാ​തി​രി റി​സ​ർ​വ് വ​ന​ത്തി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​യ​റി പു​ള്ളി​മാ​നി​നെ കു​രു​ക്ക് വെ​ച്ച് പി​ടി​കൂ​ടി ഇ​റ​ച്ചി​യാ​ക്കി​യ ര​ണ്ടു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ. പു​ൽ​പ​ള്ളി ഫോ​റ​സ്റ്റ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വ​ന​പാ​ല​ക​ർ ന​ട​ത്തി​യ തി​ര​ച്ചി​ലി​ലാ​ണ് പാ​തി​രി ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ സ​തീ​ഷ് (40), രാ​ജ​ൻ (44) എ​ന്നി​വ​ർ പു​ള്ളി​മാ​നി​ന്റെ ഇ​റ​ച്ചി​യ​ട​ക്കം പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    മാ​നി​ന്റെ ജ​ഡാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ, കു​രു​ക്കു​വെ​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച കേ​ബി​ൾ, ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പാ​തി​രി റി​സ​ർ​വ് വ​ന​ത്തി​ന​ക​ത്ത് പൊ​ള​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. പു​ൽ​പ്പ​ള്ളി ഫോ​റ​സ്റ്റ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ വ​ന​പാ​ല​ക​രാ​യ അ​ഖി​ൽ സൂ​ര്യ​ദാ​സ് എ.​എ​സ്, അ​ഭി​ലാ​ഷ് സി.​എ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    പ്ര​തി​ക​ൾ സ്ഥി​ര​മാ​യി കാ​ട്ടി​റ​ച്ചി വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി പ​ട്ടാ​ണി​ക്കു​പ്പ് ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കി​ട്ടാ​നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണോ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ ചെ​ത​ല​ത്ത്‌ റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ർ എം.​കെ. രാ​ജീ​വ് കു​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മോ​ഹ​ൻ കു​മാ​ർ, ഒ. ​രാ​ജു, താ​ര​നാ​ഥ്‌, പി.​എ​സ് ശ്രീ​ജി​ത്ത് ജോ​ജി​ഷ്, അ​ശ്വി​ൻ, വി​പി​ൻ എ​ന്നി​വ​രും വ​ന​പാ​ല​ക സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

