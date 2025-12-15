Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightPulpallychevron_rightയു.​ഡി.​എ​ഫ് കോ​ട്ട...
    Pulpally
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 1:22 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 1:22 PM IST

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് കോ​ട്ട ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​യി​ല്ല; എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് മൂ​ന്നു സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വി​ജ​യി​ക്കാ​നാ​യ​ത്

    text_fields
    bookmark_border
    time,LDF,UDF, stronghold, managed ,win , three seats,വയനാട്, കൽപറ്റ,യു.ഡി.എഫ്, എൽ.ഡി.എഫ്
    cancel
    Listen to this Article

    പു​ൽ​പ​ള്ളി: മു​ള്ള​ൻ​കൊ​ല്ല​ിയി​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് കോ​ട്ട ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​യി​ല്ല. ആ​കെ​യു​ള്ള 19 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ 13 എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യി​ച്ചു.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് മൂ​ന്നു സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വി​ജ​യി​ക്കാ​നാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കു​റ​വു​മു​ണ്ടാ​യി. ജോ​സ്​ നെ​ല്ലേ​ട​ത്തി​ന്‍റെ മ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​തേത്തു​ട​ർ​ന്ന് നി​ല​വി​ലു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യെ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ഗ്രൂ​പ്പ് വ​ഴ​ക്കു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ചാ​ര​ണ വി​ഷ​യ​മാ​ക്കി. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തെ​ല്ലാം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ത​ള്ളി​യ​തോ​ടെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ഗി​രി​ജാ കൃ​ഷ്ണ​നും വി​ജ​യി​ച്ചു. ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പാ​ടി​ച്ചി​റ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ വ​ർ​ഗീ​സ്​ മു​രി​യ​ൻ​കാ​വി​ലാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. മു​ള്ള​ൻ​കൊ​ല്ലി ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ സു​മ ബി​നീ​ഷും വി​ജ​യി​ച്ചു.

    ഒ​രു സീ​റ്റി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ​യും മ​റ്റൊ​ന്നി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​നും വി​ജ​യി​ച്ചു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ വി​മ​ത​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച ജോ​സ്​ ക​ണ്ടം​തു​രു​ത്തി​യാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. മു​ള്ള​ൻ​കൊ​ല്ലി വാ​ർ​ഡി​ൽ ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി ഒ​രു സീ​റ്റ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ മു​ള്ള​ൻ​കൊ​ല്ലി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ഹ്ലാ​ദ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionWayanad Newspulpally news
    News Summary - This time too, the LDF failed to break the UDF's stronghold; the LDF managed to win only three seats.
    Similar News
    Next Story
    X