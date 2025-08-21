Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightPulpallychevron_rightഅ​മ്മ​യെ ഇനിയും...
    Pulpally
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 9:57 AM IST

    അ​മ്മ​യെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനാകാതെ ആ​ന​ക്കു​ട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    അ​മ്മ​യെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനാകാതെ ആ​ന​ക്കു​ട്ടി
    cancel
    camera_alt

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചേ​കാ​ടി സ്കൂ​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ ആ​ന​ക്കു​ട്ടി ക​ബ​നി ന​ദി​ക​ട​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    പു​ൽ​പ​ള്ളി: ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചേ​കാ​ടി സ്കൂ​ളി​ല​ട​ക്കം ‘സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം’ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ന​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ അ​മ്മ​യെ ഇ​തു​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ വ​ന​പാ​ല​ക​ർ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ആ​ന​ക്കു​ട്ടി ക​ബ​നി ന​ദി നീ​ന്തി​ക്ക​ട​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ട്ടം​തെ​റ്റി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ ആ​ന​ക്കു​ട്ടി ക​ർ​ണാ​ട​ക വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പു​ൽ​പ​ള്ളി​ക്ക​ടു​ത്ത ചേ​കാ​ടി ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ മൂ​ന്നു വ​യ​സ്സ് പ്രാ​യ​മു​ള്ള കാ​ട്ടാ​ന​ക്കു​ട്ടി​യാ​ണ് ക​ബ​നി നീ​ന്തി​ക്ക​ട​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

    ആ​ന​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ അ​മ്മ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന​ലെ​യും വ​ന​പാ​ല​ക​ർ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ചേ​കാ​ടി വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​കെ ഇ​തി​നാ​യി തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ആ​ന​ക്കു​ട്ടി സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. വ​ന​പാ​ല​ക​ർ ആ​ന​ക്കു​ട്ടി​യെ വ​ന​ത്തി​ലെ ആ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടൊ​പ്പം വി​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​ന​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ അ​മ്മ​യു​ണ്ടെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. ഈ ​ആ​ന​ക്കൂ​ട്ടം രാ​ത്രി​യോ​ടെ ക​ബ​നി നീ​ന്തി​ക്ക​ട​ന്ന് അ​യ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ കാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ആ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടൊ​പ്പം കു​ട്ടി​യാ​ന​യും പോ​യ​താ​യാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ നി​ന്നും ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന ആ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കു​ട്ടി​യാ​ന​യാ​ണ് ഇ​തെ​ന്നും വ​നം​വ​കു​പ്പ് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു. ഒ​ഴു​ക്കു​ള്ള ക​ബ​നി ന​ദി എ​ങ്ങ​നെ ആ​ന​ക്കു​ട്ടി നീ​ന്തി​ക്ക​യ​റി എ​ന്ന​ത് വ​ന​പാ​ല​ക​രെ​യും അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ഡി.​ബി കു​പ്പ വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യാ​യ ക​ട​ഗ​ദ്ധ​യി​ലാ​ണ് ആ​ന​ക്കു​ട്ടി​യെ ക​ർ​ണാ​ട​ക വ​ന​പാ​ല​ക​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ബെ​ള്ള ആ​ന വ​ള​ർ​ത്തു കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് ആ​ന​ക്കു​ട്ടി​യെ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്.

    പാ​ലും മ​റ്റും കൊ​ടു​ത്താ​ണ് കു​ട്ടി​യെ സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​പോ​രു​ന്ന​ത്. മു​മ്പ് ബെ​ള്ള​യി​ൽ ആ​ന​ക്കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​വി​ടെ അ​തി​ല്ല. ആ​ന​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ണാ​ട​ക വ​ന​പാ​ല​ക​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Forest DepartmentElephant CalfWayanad
    News Summary - the elephant calf couldn't find it's mother elephant
    Similar News
    Next Story
    X