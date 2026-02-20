Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Pulpally
    Posted On
    20 Feb 2026 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Feb 2026 10:03 AM IST

    പൈ​നാ​പ്പി​ൾ ഇ​ല​ക​ൾ കാ​ലി​ത്തീ​റ്റ​യാ​ക്കി ക്ഷീ​ര ക​ർ​ഷ​ക​ർ

    കാ​ലി​ത്തീ​റ്റ വി​ല ക്ര​മാ​തീ​ത​മാ​യി ഉ​യ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തു​വ​ഴി തേ​ടു​ന്ന​ത്
    പൈ​നാ​പ്പി​ൾ ഇ​ല​ക​ൾ കാ​ലി​ത്തീ​റ്റ​യാ​ക്കി ക്ഷീ​ര ക​ർ​ഷ​ക​ർ
    പൈ​നാ​പ്പി​ൾ ഇ​ല​ക​ൾ യ​ന്ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ചെ​റു ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ക്കു​ന്നു

    പു​ൽ​പ​ള്ളി: പൈ​നാ​പ്പി​ൾ ഇ​ല​ക​ൾ കാ​ലി​ത്തീ​റ്റ​യാ​ക്കി ക്ഷീ​ര ക​ർ​ഷ​ക​ർ. പൈ​നാ​പ്പി​ൾ ഇ​ല​ക​ൾ നു​റു​ക്കി പു​ല്ലി​നും വൈ​ക്കോ​ലി​നു​മൊ​പ്പം ചേ​ർ​ത്ത് ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് വ്യാ​പ​ക​മാ​വു​ക​യാ​ണ്. കാ​ലി​ത്തീ​റ്റ വി​ല ക്ര​മാ​തീ​ത​മാ​യി ഉ​യ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​റ്റ ചെ​ല​വ് കു​റ​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ഷ​ക​ർ പു​തു വ​ഴി​ക​ൾ തേ​ടു​ന്ന​ത്. പു​ൽ​പ​ള്ളി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി ക​ർ​ഷ​ക​ർ പൈ​നാ​പ്പി​ൾ ഇ​ല കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. പൈ​നാ​പ്പി​ൾ ഇ​ല ന​ൽ​കു​ന്ന കാ​ലി​ക​ളി​ൽ പാ​ൽ ഉ​ത്പാ​ദ​നം ക്ര​മേ​ണ കൂ​ടു​ന്ന​താ​യി ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഇ​ല​ക​ൾ​ക്ക് ചെ​റി​യ മ​ധു​ര​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ കാ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ പ്രി​യ​മു​ള്ള​താ​ണ്. പു​ൽ​പ​ള്ളി​യി​ലെ തു​ണ്ട​ത്തി​ൽ ബേ​ബി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ക​ർ​ഷ​ക​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി പൈ​നാ​പ്പി​ൾ ത​ണ്ട് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നാ​ണ് പ​ശു​ക്ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. പൈ​നാ​പ്പി​ൾ ഇ​ല യ​ന്ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ചെ​റു ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മു​റി​ച്ചാ​ണ് മ​റ്റു കാ​ലി​ത്തീ​റ്റ​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. മ​റ്റു ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഈ ​രീ​തി അ​നു​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഒ​ട്ടേ​റെ​യു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ ഇ​ത് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് പൈ​നാ​പ്പി​ൾ ഇ​ല കാ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് തീ​റ്റ​യാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    സാ​ധാ​ര​ണ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഈ ​ഇ​ല​ക​ൾ യ​ന്ത്ര​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മു​റി​ച്ച് ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ഒ​രു കി​ലോ​ക്ക് 3.50 മു​ത​ൽ നാ​ലു രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് വി​ല. കാ​ലി​ത്തീ​റ്റ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​ല കു​ത്ത​നെ ഉ​യ​രു​ക​യാ​ണ്. പാ​ലി​ന്റെ വി​ല​യാ​ക​ട്ടെ ഇ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ഉ​യ​രു​ന്നു​മി​ല്ല. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​രി​ൽ പ​ല​രും കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യു​ള്ള തീ​റ്റ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ത​ന്നു​കാ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വേ​ന​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ പ​ച്ച​പ്പു​ല്ല്, ചോ​ള​ത്ത​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​യും കു​റ​ഞ്ഞു. വി​ല​യും ഗ​ണ്യ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ക്ഷീ​ര ക​ർ​ഷ​ക​ർ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​നാ​യി പാ​ടു​പെ​ടു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:Dairy farmersPineapplecattle feed
