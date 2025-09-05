Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Pulpally
    5 Sept 2025 12:08 PM IST
    5 Sept 2025 12:08 PM IST

    ആ​ശാ​വ​ർ​ക്ക​ർമാ​ർ​ക്ക് പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ഓ​ണ​സ​മ്മാ​നം

    ആ​ശാ​വ​ർ​ക്ക​ർമാ​ർ​ക്ക് പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ഓ​ണ​സ​മ്മാ​നം
    ആ​ശാ​വ​ർ​ക്ക​ർമാ​ർ​ക്കു​ള്ള പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ഓ​ണ​സ​മ്മാ​നം കെ.​പി.​സി.​സി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മെം​ബ​ർ കെ.​എ​ൽ. പൗ​ലോ​സ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു

    പു​ൽ​പ​ള്ളി: ആ​ശാ​വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​ർ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ന് മു​ന്നി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​മ​ര​ത്തി​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി വ​യ​നാ​ട് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന ഓ​ണ​സ​മ്മാ​ന​ത്തി​ന്റെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ത​ല വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം കെ.​പി.​സി.​സി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടിവ് മെം​ബ​ർ കെ.​എ​ൽ. പൗ​ലോ​സ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ഡി. ജോ​ണി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഡി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ.​യു. ഉ​ല​ഹ​ന്നാ​ൻ, ബ്ലോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ർ​ഗീ​സ് മു​രീ​ൻ കാ​വി​ൽ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​എ​സ്. ദി​ലീ​പ് കു​മാ​ർ, യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് ത​ങ്ങ​ൾ, ബാ​ങ്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​പി. ശ​ശി​ധ​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ, മ​ണി പാ​മ്പ​നാ​ൽ, റെ​ജി പു​ളി​ങ്കു​ന്നേ​ൽ, ജോ​മ​റ്റ് കോ​ത​വ​ഴി ക്ക​ൽ, മാ​ത്യു​ഉ​ണ്ട​ശാ​ൻ പ​റ​മ്പി​ൽ വ​ർ​ക്കി പാ​ല​ക്കാ​ട്ട്, സാ​ബു ഫി​ലി​പ്പ്, സി​ജോ കു​ട്ടു​കാ​പ്പി​ള്ളി, ലി​ജോ ജോ​ർ​ജ്,മു​ര​ളി പു​റ​ത്തു​ട്ട് സി​ജു മി​റ്റ​ത്താ​നീ ഏ​ലി​ക്കു​ട്ടി പു​ളി​ക്ക​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Priyanka Gandhi Onam Gift Asha Workers Wayanad
