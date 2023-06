കോഴി ഫാം ഭീഷണിയെന്ന്; തെങ്ങിനു മുകളിൽ കയറി ആത്മഹത്യ ഭീഷണി

cancel camera_alt മോ​ഹ​ന​ൻ തെ​ങ്ങി​ൻ മു​ക​ളി​ൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ പു​ൽ​പ്പ​ള്ളി: പെ​രി​ക്ക​ല്ലൂ​രി​ൽ കോ​ഴി ഫാം ​നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് തെ​ങ്ങി​ൻ മു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റി യു​വാ​വി​ന്റെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ഭീ​ഷ​ണി. പെ​രി​ക്ക​ല്ലൂ​ർ ച​ന്ദ്ര​പു​ര​ക്ക​ൽ മോ​ഹ​ന​നാ​ണ് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ഭീ​ഷ​ണി​യു​മാ​യി തെ​ങ്ങി​ൽ ക​യ​റി​യ​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. വീ​ടി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ കോ​ഴി​ഫാ​മി​ന് പ​ത്ത് ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് സ്റ്റോ​പ് മെ​മ്മോ ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.30 ഓ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് പ​ര്യ​വ​സാ​ന​മാ​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കേ​സെ​ടു​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സും അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ താ​ഴെ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. പു​ൽ​പ​ള്ളി ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ സാ​ജ​ൻ, അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ നി​ഥീ​ഷ് കു​മാ​ർ, മു​ള​ള​ൻ​കൊ​ല്ലി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മോ​ഹ​ന​ൻ തെ​ങ്ങി​ൽ നി​ന്നും താ​ഴെയിറ​ങ്ങി​യ​ത്. ഫാം ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ത​നി​ക്കും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഏ​റെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​ദ്ദേ​ഹം പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വി​ധ വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും എ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ന്നും മോ​ഹ​ന​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Poultry farms are a threat; Threatened to commit suicide by climbing on top of a coconut tree