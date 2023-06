cancel camera_alt ജോ​സ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ പു​ൽ​പ​ള്ളി: പോ​ക്‌​സോ കേ​സി​ൽ ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ വീ​ണ്ടും അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വാ​ത്ത ആ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ലൈം​ഗി​ക അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​ക്കി​യ​തി​ന് ആ​ന​പ്പാ​റ താ​ഴേ​ത്ത​ട​ത്തു റീ​ജോ എ​ന്ന അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ ജോ​സി​നെ(32)​യാ​ണ് പു​ൽ​പ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ്‌ ചെ​യ്ത​ത്. ജൂ​ൺ ര​ണ്ടി​നാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​ത്. ട്യൂ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ ഇ​യാ​ൾ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് കു​ട്ടി​യെ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​യാ​ളെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

