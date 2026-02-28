Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Pulpally
    Posted On
    28 Feb 2026 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Feb 2026 9:51 AM IST

    ക​ബ​നി വ​റ്റു​ന്നു; വ​ര​ൾ​ച്ച​യു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക

    ക​ബ​നി വ​റ്റു​ന്നു; വ​ര​ൾ​ച്ച​യു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക
    വ​റ്റി​ത്തു​ട​ങ്ങി പാ​റ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട ക​ബ​നി ന​ദി

    പു​ൽ​പ​ള്ളി: ഫെ​ബ്രു​വ​രി മാ​സം ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പേ ക​ബ​നി ന​ദി​യി​ൽ നീ​രു​റ​വ വ​റ്റി​ത്തു​ട​ങ്ങി. പ​ല​യി​ട​ത്തും പാ​റ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളും രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടു. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ വ​ര​ൾ​ച്ച​യാ​ണെ​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണി​ത്.

    സാ​ധാ​ര​ണ മാ​ർ​ച്ച്, ഏ​പ്രി​ൽ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ക​ബ​നി ന​ദി​യി​ൽ വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വ് പാ​ടെ കു​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ ജ​നു​വ​രി അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ത​ന്നെ വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വ് കു​റ​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങി.

    സ​മീ​പ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​യ്ത വേ​ന​ൽ മ​ഴ​യു​ടെ ക​രു​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ വെ​ള്ള​മു​ള്ള​ത്. ചേ​കാ​ടി, പാ​ൽ വെ​ളി​ച്ചം, കു​റു​വ ദ്വീ​പ് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ബ​നി​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന കൈ​വ​ഴി തോ​ടു​ക​ളി​ലും പു​ഴ​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ ഒ​ഴു​ക്ക് പാ​ടെ കു​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ബ​നി​യി​ൽ വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വ് കു​റ​യു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് പു​ൽ​പ്പ​ള്ളി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും കി​ണ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ലും വെ​ള്ളം വ​റ്റി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    drought kabani Kabani river Wayanad
