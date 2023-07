സൗരയൂഥമാണോ ചോദ്യം? ഉത്തരം റെഡി

cancel camera_alt അ​വ​നീ​ന്ദ്ര​ നി​ഹാ​ൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ പു​ൽ​പ​ള്ളി: സൗ​ര​യൂഥ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഏ​ത് ചോ​ദ്യ​ത്തിനും ഞൊ​ടി​യി​ട​യി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വു​മാ​യി 10 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ. കാ​പ്പി​ക്കു​ന്ന് കു​ടി​ലി​ൽ ഷി​ജു- സീ​ജ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​യ അ​വ​നീ​ന്ദ്ര​നി​ഹാ​ൾ ആ​ണ് കൊ​ച്ചു മി​ടു​ക്ക​ൻ. മ​റ്റ് കു​ട്ടി​ക​ളെ​ല്ലാം പ​ല​ത​രം ഗെ​യി​മു​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ പാ​യു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് ഈ ​മി​ടു​ക്ക​ൻ ശാ​സ്​​ത്ര കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​യം നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച​റി​യു​ക​യാ​ണ്. ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ഈ ​ശീ​ലം. ആ​കാ​ശ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ലേ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു​പോ​ന്നി​രു​ന്നു. വി​വ​ര ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​നും ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും യു ​ട്യൂ​ബ് ചാ​ന​ലു​ക​ളും മ​റ്റും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കും. ശാ​സ്​​ത്ര പു​സ്​​ത​ക​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. പു​ൽ​പ​ള്ളി വി​ജ​യ ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന ഈ ​മി​ടു​ക്ക​ൻ ഇ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷും ഹി​ന്ദി​യു​മെ​ല്ലാം നി​ഷ് പ്ര​യാ​സം സം​സാ​രി​ക്കും. ഹി​ന്ദി​യാ​ണ് സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ ഏ​റെ ഇ​ഷ്​​ടം. നാ​സ​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹം. പി​താ​വ് ഷി​ജു​വും ഇ​തേ സ്​​കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​ണ്. മാതാവ് സീ​ജ പു​ൽ​പ​ള്ളി ക​ല്ലു​വ​യ​ൽ സി.​കെ.​ആ​ർ.​എം.​ഐ.​ടി.​ഇ യി​ലെ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​ണ്. Show Full Article

Is the question of the solar system? The answer is ready.