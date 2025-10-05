Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightPulpallychevron_rightസ്കൂ​ൾ...
    Pulpally
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 12:54 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 12:54 PM IST

    സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർഥി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ തോ​ണിയാ​ത്ര

    text_fields
    bookmark_border
    സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർഥി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ തോ​ണിയാ​ത്ര
    cancel
    camera_alt

    തോ​ണി​യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    പു​ൽ​പ​ള്ളി: സ്​​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ തോ​ണി സ​ർ​വി​സ് ഒ​രു​ക്കി ക​ട​ത്തു​തോ​ണി​ക്കാ​ർ. പെ​രി​ക്ക​ല്ലൂ​ർ ക​ബ​നി ന​ദി​യി​ലെ പെ​രി​ക്ക​ല്ലൂ​ർ ക​ട​വി​ലു​ള്ള പ​ത്തോ​ളം തോ​ണി സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി സൗ​ജ​ന്യ യാ​ത്ര​യോ​രു​ക്കി​യ​ത്. ക​ർ​ണാ​ട​ക അ​തി​ർ​ത്തി ഗ്രാ​മ​മാ​യ ബൈ​ര​ക്കു​പ്പ​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി മ​ല​യാ​ളി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​വ​രു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​നാ​യി ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​തെ പെ​രി​ക്ക​ല്ലൂ​ർ ഗ​വ. ഹൈ​സ്​​കൂ​ളി​നെ​യാ​ണ്. പെ​രി​ക്ക​ല്ലൂ​രി​ൽ രാ​വി​ലെ​യും വൈ​കീ​ട്ടു​മെ​ല്ലാം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം തോ​ണി സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ. മ​ഴ ശ​ക്ത​മാ​യാ​ൽ പു​ഴ​യി​ൽ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് ഉ​യ​രാ​റു​ണ്ട്. ആ ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​വി​സ്​ നി​ർ​ത്തി വെ​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:school studentsfree travelBoat trip
    News Summary - Free boat trip for school students
    Similar News
    Next Story
    X