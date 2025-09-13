Begin typing your search above and press return to search.
    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഗ്രൂ​പ്പ് പോ​രി​ന് മ​റ്റൊ​രു ഇ​ര കൂ​ടി

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഗ്രൂ​പ്പ് പോ​രി​ന് മ​റ്റൊ​രു ഇ​ര കൂ​ടി
    ജോ​സി​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    പു​ൽ​പ​ള്ളി: പെ​രി​ക്ക​ല്ലൂ​രി​ലെ വ്യാ​ജ​ക്കേ​സി​ൽ ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​നാ​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​ത്തെ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന​ക​ത്തെ ഗ്രൂ​പ്പ് പോ​രി​ന് മ​റ്റൊ​രു ഇ​ര കൂ​ടി. മു​ള്ള​ൻ​കൊ​ല്ലി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ ജോ​സ് നെ​ല്ലേ​ട​മാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത​ത്. വീ​ടി​ന​ടു​ത്തെ കു​ള​ത്തി​ലാ​ണ് ഇദ്ദേഹത്തെ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. വ്യാ​ജ കേ​സി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ ത​നി​ക്കെ​തി​രാ​യ കേ​സി​ന് പി​ന്നി​ൽ ജോ​സ് നെ​ല്ലേ​ട​വും ഡി.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ഗ്രൂ​പ്പ് ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ഇ​ര​യാ​ണ് ജോ​സെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം. ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ല​ഭി​ച്ച സ​ന്ദേ​ശം പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും നി​ജ​സ്ഥി​തി ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത് പൊ​ലീ​സാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു കേ​സി​നെ കു​റി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ലൊ​ന്നും അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നും ജോ​സ് നെ​ല്ലേ​ടം പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. വീ​ട്ടി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന കാ​റി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്ന് മ​ദ്യ​വും സ്‌​ഫോ​ട​ക വ​സ്തു​ക്ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ ത​ങ്ക​ച്ച​നെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പൊ​ലീ​സ് ത​ങ്ക​ച്ച​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത്. നി​ര​പ​രാ​ധി​യെ​ന്ന് തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പൊ​ലീ​സ് വ​ക​വെ​ച്ചി​ല്ല. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ദി​വ​സം മൂ​ന്ന​ര​യോ​ടെ ത​ങ്ക​ച്ച​നെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്നുള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ നി​ര​പ​രാ​ധി​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തും കേ​സി​ൽ മ​ദ്യം വാ​ങ്ങി​യ ആ​ളെ പൊ​ലീസ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    മു​ള്ള​ൻ​കൊ​ല്ലി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വി​ക​സ​ന സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​നി​ടെ ന​ട​ന്ന ചി​ല സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഡി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി വീ​ട്ടി​ൽ കി​ട​ത്തി​യു​റ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കി​യെ​ന്നും ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ലെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മെം​ബ​ർ, പെ​രി​ക്ക​ല്ലൂ​ർ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മീ​ഡി​യ, മു​ള്ളൻകൊ​ല്ലി​യി​ലെ മു​ൻ​മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, മ​ണ്ഡ​ലം ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഇ​തി​ൽ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്നും ഡി.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ എ​ൻ.​ഡി. അ​പ്പ​ച്ച​ന്റെ പ​ങ്ക് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    പ്രതിഷേധവുമായി ഇടതുപക്ഷം

    ക​ൽ​പ​റ്റ: ക്രി​മി​ന​ൽ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‌ കീ​ഴി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ കൊ​ല​യാ​ളി സം​ഘ​മാ​യെ​ന്ന്‌ സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് പ്ര​സ്‌​താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ള്ള​ൻ​കൊ​ല്ലി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ അം​ഗ​വും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ നേ​താ​വു​മാ​യ ജോ​സ്‌ നേ​ല്ലേ​ട​ത്തി​ന്റെ മ​ര​ണം ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്‌. അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നും പ​ണ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പോ​രി​ന്റെ ഒ​ടു​വി​ല​ത്തെ ഇ​ര​യാ​ണ്‌ ജോ​സ്‌. മു​ള്ള​ൻ​കൊ​ല്ലി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ത​ങ്ക​ച്ച​നെ ക​ള്ള​ക്കേ​സി​ൽ കു​ടു​ക്കി ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ച​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ്‌ ജോ​സി​ന്റെ മ​ര​ണം.

    നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ കു​രു​ങ്ങി ഡി.​സി.​സി ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ൻ.​എം. വി​ജ​യ​നും മ​ക​നും ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ​തി​ന്റെ ഞെ​ട്ട​ൽ മാ​റും​മു​മ്പാ​ണ്‌ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ അം​ഗ​ത്തി​നും ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്‌. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വും ബ്ലോ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യി​രു​ന്ന പി.​വി. ജോ​ൺ മു​മ്പ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ ഓ​ഫി​സി​ൽ ത​ന്നെ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ​താ​ണ്‌.

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ കാ​ലു​വാ​രി തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​ര​ണം. പു​ൽ​പ​ള്ളി​യി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ കു​രു​ങ്ങി ക​ർ​ഷ​ക​നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്ന രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ​ക്കും ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ജി​ല്ല​യി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സാ​കെ കൊ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ട​മാ​യി. സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ട​ത്തി​നും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നു​മാ​യി ക്രി​മി​ന​ൽ സം​ഘ​മാ​യ നേ​താ​ക്ക​ളെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ണ​മെ​ന്നും സി.​പി.​എം പ്ര​സ്‌​താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ധോ​ലോ​ക മാ​ഫി​യ​യെ പോ​ലും വെ​ല്ലു​ന്ന വി​ധം വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വം ത​രം​താ​ണി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് സി.​പി.​ഐ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ.​ജെ. ബാ​ബു. ഡി.​സി.​സി ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി​രു​ന്ന എ​ൻ.​എം. വി​ജ​യ​ന്റേ​യും മ​ക​ന്റെ​യും മ​ര​ണം മു​ത​ൽ ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ലാ​യി പു​ൽ​പ​ള്ളി​യി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വാ​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മെം​ബ​റു​ടെ മ​ര​ണം വ​രെ​യു​ള്ള സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഇ​താ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​യെ ക​ള്ള​ക്കേ​സി​ൽ കു​ടു​ക്കാ​നും ജ​യി​ലി​ൽ അ​ട​പ്പി​ക്കു​വാ​നും ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഒ​ത്താ​ശ ന​ൽ​കി. അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​രു​മാ​യ മൂ​ന്നു​പേ​രാ​ണ് മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ മാ​ഫി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ത്തി​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും സ​മ​ഗ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ഇ.​ജെ. ബാ​ബു ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വ്യാ​ജ​ക്കേ​സി​ൽ ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​നാ​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ ക്രി​മി​ന​ൽ വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് ചൂ​ണ്ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ യു​വ​ജ​ന​താ​ദ​ൾ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​പി. ഷൈ​ജ​ൽ. വ്യാ​ജ കേ​സി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ ത​നി​ക്കെ​തി​രാ​യ കേ​സി​ന് പി​ന്നി​ൽ ചി​ല നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ജി​ല്ല​യി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ സ്വ​ന്തം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ക​ള്ള​ക്കേ​സി​ൽ കു​ടു​ക്ക​ലും മ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ട​ലും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ക്രി​മി​ന​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കൂ​ടി​യാ​യ വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ എം.​പി പോ​ലും ത​യാ​റാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന​ത് ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ൽ കാ​ണേ​ണ്ട വി​ഷ​യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ജോ​സ് നെ​ല്ലാ​ട​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ർ.​ജെ.​ഡി സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം പി.​കെ. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ. മു​ള്ള​ൻ​കൊ​ല്ലി മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും ബൂ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വി​നെ ക​ള്ള​ക്കേ​സി​ൽ കു​ടു​ക്കി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് മു​ള്ള​ൻ​കൊ​ല്ലി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം ജോ​സ് നെ​ല്ല​ട​ത്തി​നെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​ള്ളി​ലെ ഗ്രൂ​പ്പ് വ​ഴ​ക്കി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണോ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

