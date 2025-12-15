Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Pozhuthana
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 1:33 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 1:33 PM IST

    പൊ​ഴു​ത​ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു

    local body election, election news, ldf,udf , പൊഴുതന, വയനാട്, യുഡിഎഫ്
    പൊ​ഴു​ത​ന: ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ ക​പ്പി​നും ചു​ണ്ടി​നും ഇ​ട​യി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണം യു.​ഡി.​എ​ഫ് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു. 15 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് സീ​റ്റ് യു.​ഡി.​എ​ഫും ആ​റ് സി​റ്റ് എ​ൽ​ഡി​എ​ഫും നേ​ടി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ ഒ​രു സീ​റ്റി​ന്റെ​യും നേ​രി​യ വോ​ട്ടി​ന്റെ​യും പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ലാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​രം പി​ടി​ച്ച​ത്. ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് പൊ​ഴു​ത​ന​യി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്. മു​ൻ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മെം​ബ​റും മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ പൊ​ഴു​ത​ന ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യി​രു​ന്ന എ​ൻ. സി. ​പ്ര​സാ​ദ് മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗി​ലെ കാ​തി​രി നാ​സ​റി​നോ​ട് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് എം.​എം. ജോ​സ്, ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗി​ൽ നി​ന്ന് രാ​ജി​വ​ച്ച് സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സി. ​മ​മ്മി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​ർ. യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ടൗ​ണി​ൽ ആ​ഹ്ലാ​ദ പ്ര​ക​ട​ന​വും ന​ട​ത്തി.

    News Summary - Pozhuthana captured by UDF
