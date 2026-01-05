Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Pozhuthana
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 9:00 AM IST

    പൊഴുതന മേഖല പുലിഭീതിയിൽ; പശുക്കിടാവിനെ കൊന്നുതിന്നു

    • വനംവകുപ്പ് കൂട് സ്ഥാപിച്ചു
    • അച്ചൂർ സ്കൂളിന് ഇന്ന് അവധി
    പൊഴുതന മേഖല പുലിഭീതിയിൽ; പശുക്കിടാവിനെ കൊന്നുതിന്നു
    പൊ​ഴു​ത​ന​യി​ൽ പു​ലി​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ച​ത്ത പ​ശു​ക്കി​ടാ​വി​ന്റെ ജ​ഡം അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു, പു​ലി​യെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​ന് ചാ​ത്തോ​ത്ത് ഭാ​ഗ​ത്ത് വ​നംവ​കു​പ്പ് സ്ഥാ​പി​ച്ച കൂ​ട്

    പൊഴുതന: പൊഴുതന മേഖല പുലി ഭീതിയിൽ. അച്ചൂർ, ചാത്തോത്ത് ഭാഗത്ത് ഒരാഴ്ചയായി പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം തുടരുകയാണ്. പുലി ശല്യം നാട്ടുകാരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നു. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ അച്ചൂർ സ്വദേശിയായ മുജീബ് കുട്ടിപ്പയുടെ തൊഴുത്തിൽ കെട്ടിയ പശുക്കിടാവിനെ പുലി കൊന്നുതിന്നു. മറ്റൊരു പശുവിനെ ആക്രമിച്ചു. ജനവാസ മേഖലയും തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന അച്ചൂർ പതിനാറ് എസ്റ്റേറ്റ് പാടിക്ക് സമീപത്താണ് പുലിയെത്തിയത്.

    കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി പല തവണ അച്ചൂർ പമ്പ് ഹൗസിന് സമീപം നാട്ടുകാർ പുലിയെ കണ്ടിരുന്നു. വനംവകുപ്പ് അധികൃതരും പഞ്ചായത്ത് അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെറ്ററിനറി സർജന്റെ സഹായത്തോടെ പശുവിനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തു. പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വനംവകുപ്പുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ചാത്തോത്ത് മേഖലയിൽ പുലിയെ പിടിക്കുന്നതിന് കൂട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച അച്ചൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    പു​ലി കാ​മ​റ​യി​ൽ

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ബീ​നാ​ച്ചി, അ​രി​വ​യ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ത​ങ്ങു​ന്ന പു​ലി​യു​ടെ ചി​ത്രം വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ കാ​മ​റ​യി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വ​ള​ർ​ത്തു നാ​യെ കൊ​ന്ന പു​ലി​യാ​ണ് ഇ​തെ​ന്നാണ് നി​ഗ​മ​നം. പു​ലി​ക്കാ​യി വ​നം വ​കു​പ്പ് തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്. കൂ​ടു​വെ​ച്ച് പി​ടി​കൂ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി ബീ​നാ​ച്ചി അ​രി​വ​യ​ലി​ൽ​ ഭീ​തി പ​ട​ർ​ത്തു​ന്ന പു​ലി​യു​ടെ ചി​ത്രം വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ കാ​മ​റ​യി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ

    Girl in a jacket

    TAGS:POZHUTHANAleopard threatleopard killed the calfKerala Forest and Wildlife Department
    News Summary - Pozhuthana area under threat from leopard; calf killed and eaten
