Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightPozhuthanachevron_rightപൊഴുതനയിൽ വീണ്ടും...
    Pozhuthana
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 10:40 AM IST

    പൊഴുതനയിൽ വീണ്ടും പുലിസാന്നിധ്യം; പ്രദേശവാസികൾ ജാഗ്രതയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    leopard
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    പൊ​ഴു​ത​ന: പൊ​ഴു​ത​ന​യി​ൽ വീ​ണ്ടും പു​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ. ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ പൊ​ഴു​ത​ന​യു​ടെ പ​ല​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും പു​ലി​യെ ക​ണ്ട​താ​യാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    അ​ച്ചൂ​ർ, പി​ണ​ങ്ങോ​ട്, പൊ​ഴു​ത​ന, ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ദി​വാ​സി മേ​ഖ​ല​യാ​യ സു​ഗ​ന്ധ​ഗി​രി ഭാ​ഗ​ത്തു​മാ​ണ് പു​ലി ഇ​റ​ങ്ങി​യ​താ​യി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യാ​യ അ​ച്ചൂ​ർ 16 ഭാ​ഗ​ത്ത് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് പു​ലി​യെ ക​ണ്ട​താ​യി സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ള്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ സ്ഥ​ല​ത്ത് വ​നം​വ​കു​പ്പ് സം​ഘം തി​ര​ച്ചി​ല്‍ ന​ട​ത്തി.

    പു​ലി​യു​ടേ​തെ​ന്ന് തോ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ൽ​പാ​ട് ക​ണ്ട​തോ​ടെ പു​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ള്ള​താ​യി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക അ​ക​റ്റു​ന്ന​തി​ന് വ​നം​വ​കു​പ്പ്‌ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സൗ​ത്ത് വ​യ​നാ​ട് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഡി​വി​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ പൊ​ഴു​ത​ന​യി​ൽ വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ ശ​ല്യം അ​തി​രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:LeopardWayanad NewsHuman Wildlife ConflictWild animal
    News Summary - Leopard presence again in Pozhuthana; locals on alert
    Similar News
    Next Story
    X