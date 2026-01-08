Begin typing your search above and press return to search.
    ത​പാ​ൽ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക​ണ്ണാ​യ സ്ഥ​ലം അ​നാ​ഥം

    പ​ന​മ​രം ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് തപാൽ വകുപ്പിന്‍റെ അ​നാ​ഥ​മാ​യി കി​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ലം

    പ​ന​മ​രം: ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ത​പാ​ൽ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക​ണ്ണാ​യ സ്ഥ​ലം അ​നാ​ഥ​മാ​യി കി​ട​ക്കു​ന്നു. പ​ഴ​യ ന​ട​വ​യ​ൽ റോ​ഡി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള പൊ​ന്നും വി​ല കി​ട്ടു​ന്ന 16.5 സെ​ന്‍റ് സ്ഥ​ല​മാ​ണ് അ​നാ​ഥ​മാ​യി കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. 30 വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് പ​ന​മ​രം പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സി​നു കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ പ​രേ​ത​നാ​യ ചാ​ലി​യാ​ട​ൻ പോ​ക്കു​ഹാ​ജി​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ്ഥ​ലം വി​ല​ക്കു വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    പി​ന്നീ​ട് ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണം വ​രി​ക​യും നി​ല​വി​ലെ പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ന​മ​രം പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ് കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഈ ​സ്ഥ​ലം കാ​ടു​മു​ടി മാ​ലി​ന്യം വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ന്ന ഇ​ട​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​പ്പാ​ൽ വ​കു​പ്പ് ആ​രം​ഭി​ച്ച കാ​ലം മു​ത​ൽ മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ ത​ല​ശ്ശേ​രി ഡി​വി​ഷ​ന്റെ കീ​ഴി​ലാ​ണ്. പ​ന​മ​ര​ത്തു​നി​ന്നു ക​ണി​യാ​മ്പ​റ്റ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു ക​ത്ത് ത​ല​ശ്ശേ​രി ചെ​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ടെ​ത്തി വേ​ണം ക​ണി​യാ​മ്പ​റ്റ​ക്കാ​ര​ന് ല​ഭി​ക്കാ​ൻ.

    വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ ഒ​രു​പാ​ട് മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ത​പാൽ വ​കു​പ്പ് പ​ഴ​യ​പ​ടി ത​ന്നെ​യാ​ണ്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി വ​യ​നാ​ട് ഡി​വി​ഷ​ൻ വേ​ണ​മെ​ന്ന് മു​റ​വി​ളി കൂ​ട്ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​തു​വ​രെ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​വി​ക്കൊ​ണ്ടി​ല്ല. പ​ന​മ​രം പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ് 20000 രൂ​പ​യോ​ളം വാ​ട​ക ന​ൽ​കി സ്വ​കാ​ര്യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ മ​ധ്യ​ഭാ​ഗ​മാ​യ പ​ന​മ​ര​ത്തെ സ്ഥ​ല​ത്ത് പോ​സ്റ്റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്‍റ കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും വ​യ​നാ​ട് ഡി​വി​ഷ​ൻ രൂ​പവത്ക​രി​ച്ച് ആ​സ്ഥാ​നം പ​ന​മ​ര​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    News Summary - The postal department's plots are lying unused
