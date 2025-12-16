Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 11:04 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 11:04 AM IST

    പ​ച്ചി​ല​ക്കാ​ട് പ​ടി​ക്കം​വ​യ​ലി​ൽ ക​ടു​വ ഭീ​തി; മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ

    തെ​ർ​മ​ൽ ഡ്രോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന
    Severe fear ,Pachilakad,Padikkamvayal,Authorities ,alert,പനമരം, പച്ചിലക്കാട്, കടുവ,
    ഡ്രോൺ കാമറയിൽ പതിഞ്ഞ കടുവ

    പ​ന​മ​രം: പ​ച്ചി​ല​ക്കാ​ട് പ​ടി​ക്കം വ​യ​ലി​ൽ ക​ടു​വ​യെ ക​ണ്ട​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​നാ​ണ് ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ വി​നു തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ടു​വ ന​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​ത്. ഇ​യാ​ളാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. നോ​ർ​ത്ത്‌ വ​യ​നാ​ട് ഡി​വി​ഷ​ൻ മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി റേ​ഞ്ച് വെ​ള്ള​മു​ണ്ട സെ​ക്ഷ​നി​ൽ പ​ടി​ക്കം​വ​യ​ലി​ൽ ജോ​ണി തൈ​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ എ​ന്ന​യാ​ളു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ടു​വ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് വ​നം​വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​മ്പ​ള​ക്കാ​ട് പൊ​ലീ​സും വെ​ള്ള​മു​ണ്ട വ​നം​വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ടു​വ​യു​ടെ കാ​ൽ​പ്പാ​ടു​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. ക​ടു​വ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത തോ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് ക​ട​ന്നു​പോ​യ​ത്. പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും വൈ​കു​ന്നേ​രം വ​രെ ക​ടു​വ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. കാ​ൽ​പാ​ടു​ക​ൾ ക​ടു​വ​യു​ടെ​താ​ണെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഭ​യ​പ്പാ​ടി​ലാ​ണ്. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ച്ചി​ല​ക്കാ​ട് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ക​ട​ക​മ്പോ​ള​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്ന​ങ്കി​ലും ആ​ളു​ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​തെ​യാ​യി. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ ക​ണി​യാ​മ്പ​റ്റ മി​ല്ലു​മു​ക്ക് കൂ​ടോ​ത്തു​മ്മ​ലി​ലും ക​ടു​വ​പ്പേ​ടി​യി​ലാ​യി. കടുവയെ കണ്ട ​സ്വകാര്യതോട്ടത്തി​ലെ ഇലക്ട്രിക് ടവറിന് കീഴിൽ കടുവ വിശ്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യം ഡ്രോൺ കാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഡ്രോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും വ​നം വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി, ക​ൽ​പ​റ്റ ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥ​ല​ത്തു ക്യാ​മ്പ് ചെ​യ്തു സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ടു​വ​യു​ടെ സ​ഞ്ചാ​ര​പ​ഥം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി തെ​ർ​മ​ൽ ഡ്രോ​ണും മ​റ്റും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്. ക​മ്പ​ള​ക്കാ​ട്, പ​ന​മ​രം പൊ​ലീ​സും സ്ഥ​ല​ത്തു​ണ്ട്. ദേ​ശീ​യ ക​ടു​വാ പ​രി​പാ​ല​ന അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ മാ​ർ​ഗ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം ഉ​ത്ത​ര​മേ​ഖ​ലാ സി.​സി.​എ​ഫ് മു​മ്പാ​കെ നോ​ർ​ത്ത്‌ വ​യ​നാ​ട് ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ ന​ൽ​കും. ഈ ​ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ചീ​ഫ് വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് വാ​ർ​ഡ​ൻ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക.

    ക​ടു​വ ജ​ന​വാ​സ​​ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ എ​ങ്ങനെ​യെ​ത്തി?

    പ​ച്ചി​ല​ക്കാ​ട്ടെ ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ക​ടു​വ എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ത്തി എ​ന്ന​താ​ണ് വ​നം​വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ കു​ഴ​ക്കു​ന്ന ചോ​ദ്യം. പ​ച്ചി​ല​ക്കാ​ട്നി​ന്ന് വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം ആ​റ് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​മു​ണ്ട്. പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​ക​വും വ​യ​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ക​ടു​വ​ക്ക് വ​ന​പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ ന​ട​വ​യ​ൽ-​നെ​യ്ക്കു​പ്പ​യി​ൽ നി​ന്ന് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് വ​ന​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന നെ​യ്ക്കു​പ്പ എ.​കെ.​ജി ക​വ​ല​യി​ൽ ക​ടു​വ​യെ ക​ണ്ട​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് ക​ടു​വ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

