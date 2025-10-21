Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    panamaram
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 8:30 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 8:30 AM IST

    മഴ പനമരത്ത് വൻ നാശം; ഗതാഗത തടസ്സം

    ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ പ​ന​മ​രം ചെ​ങ്ങാ​ട​ക്ക​ട​വി​ലെ വീ​ടി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ക​വു​ങ്ങ് പൊ​ട്ടി​വീ​ണ​പ്പോ​ൾ 

    Listen to this Article

    പ​ന​മ​രം: പ​ന​മ​ര​ത്തും പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മു​ണ്ടാ​യ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​ലും മ​ഴ​യി​ലും വ​ൻ നാ​ശം. മ​രം ക​ട​പു​ഴ​കി ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​യി. വൈ​ദ്യു​തി​യും മു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ നാ​ലു മ​ണി​ക്കൂ​ർ ജ​ന​ജീ​വി​തം സ്തം​ഭി​ച്ചു. ചെ​ങ്ങാ​ട​ക്ക​ട​വി​ലെ​യും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ലും മ​രം വീ​ണു. വ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ട​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ രാ​ത്രി പ​ത്ത​ര വ​രെ തു​ട​ർ​ന്നു. കാ​റ്റി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ന​മ​രം പാ​ലം അ​പ്രോ​ച് റോ​ഡ് സൈ​ഡി​ൽ നി​ന്ന മ​രം വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​നി​ലേ​ക്കും റോ​ഡി​ലേ​ക്കും വീ​ണ് ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ഹൈ​വേ​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു.

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന എ​ത്തി​യാ​ണ് മ​രം മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത്. പ​ല​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ ഇ​ടി​യും മി​ന്ന​ലും കാ​ര​ണം വൈ​ദ്യു​തി ബ​ന്ധം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തോ​ടെ നാ​ല് മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം പ​ന​മ​രം ഇ​രു​ട്ടി​ല​മ​ർ​ന്നു. ടൗ​ണി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് വീ​ട്ടി​ൽ പോ​കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ഴ​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഓ​ടാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. പ​ന​മ​രം പൊ​ലീ​സും നാ​ട്ടു​കാ​രും സി.​എ​ച്ച് റെ​സ്ക്യൂ ടീം, ​കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഏ​റെ പ​ണി​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി രാ​ത്രി പ​ത്ത​ര​യോ​ടെ വൈ​ദ്യു​തി ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കി​യ​ത്.

    ചെ​ങ്ങാ​ട​ക്ക​ട​വി​ലെ കോ​വ മ​ജീ​ദ്, സി.​പി. ഫൈ​സ​ൽ, മു​ത്താ​റി മ​ജീ​ദ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ​യും പ​ര​ക്കു​നി ഉ​ന്ന​തി​യി​ല​ട​ക്കം പ​ല​രു​ടെ​യും പ​റ​മ്പി​ലെ തെ​ങ്ങു​ക​ളും ക​വു​ങ്ങു​ക​ളും മ​ര​ങ്ങ​ളും വീ​ടി​നു മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വീ​ണു.

    News Summary - Rain causes extensive damage to palm trees; traffic disruption
