Madhyamam
    panamaram
    അ​മ്പോ തീ​വി​ല...കോ​ഴി​യും മീ​നും പൊ​ള്ളും

    കോ​ഴി​യി​റ​ച്ചി​ക്ക് കി​ലോ 260ന് ​മു​ക​ളി​ൽ മ​ത്തി​ക്ക് 280
    അ​മ്പോ തീ​വി​ല...കോ​ഴി​യും മീ​നും പൊ​ള്ളും
    പ​ന​മ​രം ടൗ​ണി​ലെ ചി​ക്ക​ൻ സ്റ്റാ​ളും മ​ത്സ്യ​ക്ക​ട​യും

    പ​ന​മ​രം: കോ​ഴി​യി​റ​ച്ചി​ക്കും മീ​നി​നും റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് വി​ല. കോ​ഴി​യി​റ​ച്ചി കി​ലോ 260 മു​ത​ൽ 280 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു കി​ലോ മ​ത്തി​ക്ക് 280 രൂ​പ​യാ​ണ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ത്തെ വി​ല. ഒ​രു കി​ലോ കോ​ഴി​ക്ക് 157 രൂ​പ​യാ​ണ് ഫാ​മി​ലെ വി​ല. ഒ​രു കി​ലോ കോ​ഴി​ക്ക് 650 ഗ്രാം ​ഇ​റ​ച്ചി​യാ​ണു ഉ​ണ്ടാ​വു​ക. ചി​ല്ല​റ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ 280ന് ​വി​റ്റാ​ലാ​ണ് കൂ​ലി പോ​ലും ല​ഭി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ പൊ​ങ്ക​ൽ, ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ, ക്രി​സ്മ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കോ​ഴി​ക്ക് വ​ൻ ഡി​മാ​ൻ​ഡു​ള്ള​തി​നാ​ലാ​ണ് ഈ ​വി​ല​യെ​ന്ന് വ്യാ​പ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. കോ​ഴി​ക്കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ പാ​ക​മാ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ത​ന്നെ ഫാ​മി​ൽ​നി​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക​യാ​ണ്. മീ​നി​നും തീ ​വി​ല​യാ​ണ്. കി​ലോ​ക്ക് 280ൽ ​കു​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു മീ​നും വി​പ​ണി​യി​ലി​ല്ല. മ​ത്തി, അ​യ​ല, മാ​ന്ത തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം 280 ആ​ണ് വി​ല. അ​യ​ക്കൂ​റ, ആ​വോ​ലി, ചെ​മ്മീ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​വ​ക്ക് 500ന് ​മു​ക​ളി​ലാ​ണ് വി​ല. നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​ക്ക​ടി​യു​ള്ള വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​തം കൂ​ടു​ത​ൽ ദു​സ്സ​ഹ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    News Summary - Prices of chicken and fish increase
