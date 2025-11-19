Begin typing your search above and press return to search.
    panamaram
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 10:04 AM IST

    അ​മ്മ​യും മ​ക​ളും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    അ​മ്മ​യും മ​ക​ളും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ
    പു​ഷ്പ ബാ​ല​നും പ്ര​വീ​ണ ബാ​ല​നും

    പ​ന​മ​രം: ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​മ്മ​യും മ​ക​ളും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 11 ാം വാ​ർ​ഡ് പ​ന​മ​രം ഈ​സ്റ്റി​ൽ അ​മ്മ പു​ഷ്പ ബാ​ല​ൻ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ക​ൾ പ്ര​വീ​ണ ബാ​ല​ൻ പ​ന​മ​രം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ഞ്ചു​കു​ന്ന് ഡി​വി​ഷ​നി​ലാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. ഒ​രു വീ​ട്ടി​ലെ അ​മ്മ​യും മ​ക​ളും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​കു​ന്ന​ത് ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്.

    കു​ടും​ബ​ശ്രീ അം​ഗ​വും തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​മാ​ണ് പു​ഷ്പ ബാ​ല​ൻ. ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ​ന​മ​രം ബ്ലോ​ക്ക് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും ക​ലാ​താ​ര​വും കൂ​ടി​യാ​ണ് പ്ര​വീ​ണ ബാ​ല​ൻ. വാ​റു​മ്മ​ൽ ക​ട​വി​ൽ ഉ​ന്ന​തി​യി​ലാ​ണു താ​മ​സം.

    പ​ന​മ​രം ഈ​സ്റ്റ് വാ​ർ​ഡ് മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗി​ന്റെ സി​റ്റി​ങ് സീ​റ്റാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ലീ​ഗി​ലെ കെ.​ടി. സു​ബൈ​റാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ജ​യി​ച്ച​ത്. ​േബ്ലാ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ഞ്ചു​കു​ന്നു വാ​ർ​ഡി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ലെ മ​ഞ്ചേ​രി കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്.

