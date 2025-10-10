Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 10 Oct 2025 9:00 AM IST
    date_range 10 Oct 2025 9:00 AM IST

    വീടിന്റെ വാതിൽ പൊളിച്ചു മോഷണം നടത്തിയയാൾ പിടിയിൽ

    ഇജിലാൽ

    പനമരം: വീടിന്റെ വാതിൽ പൊളിച്ച് അകത്തു കയറി സ്വർണാഭരണവും പണവും മോഷ്ടിച്ച മോഷ്ടാവിനെ പിടികൂടി. നിരവധി മോഷണക്കേസിൽ പ്രതിയായ പടിഞ്ഞാറത്തറ, കുപ്പാടിത്തറ, കുന്നത്ത് വീട്ടിൽ കെ. ഇജിലാൽ(33)നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അർധരാത്രിയോടെ മൈസൂരിൽ നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

    ഇയാൾ കാപ്പ കേസിലും പ്രതിയാണ്. സെപ്റ്റംബർ 29ന് രാത്രിയോടെയാണ് കാരക്കമല സ്വദേശിയുടെ വീട്ടിൽ ആളില്ലാത്ത സമയത്ത് മോഷണം നടന്നത്.

    ഒന്നേകാൽ പവൻ തൂക്കം വരുന്ന സ്വർണവളയും വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പതിനായിരം രൂപയുമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് പനമരം പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. സ്വർണ്ണവള മാനന്തവാടിയിലെ ഫൈനാൻസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തു.

