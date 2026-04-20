    date_range 20 April 2026 10:41 AM IST
    date_range 20 April 2026 10:41 AM IST

    തൊഴിലാളി ക്ഷാമം; മരവ്യവസായവും കെട്ടിട നിർമാണ മേഖലയും പ്രതിസന്ധിയിൽ

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷാ​മം കാ​ര​ണം നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണം

    പ​ന​മ​രം: അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യാ​ൻ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ പോ​യ​തോ​ടെ മ​ര​വ്യ​വ​സാ​യ​വും കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ. അ​സം, ബം​ഗാ​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യാ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​താ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കി​യ​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​തോ​ടെ തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല സ്തം​ഭി​ച്ച അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. 38ഓ​ളം ത​ടി മി​ല്ലു​ക​ളും 11 പ്ലൈ​വു​ഡ് അ​നു​ബ​ന്ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണു ജി​ല്ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മ്മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ഹോ​ട്ട​ൽ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മേ​ഖ​ല​യി​ലും നി​ര​വ​ധി അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​ര​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഇ​വ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തു​​ത​ന്നെ ഈ ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ്. ത​ടി അ​നു​ബ​ന്ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​മാ​യി ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തോ​ളം അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. എ​സ്.​ഐ.​ആ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഭ​യ​മാ​ണ് വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യാ​ൻ ഇ​വ​രെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലൊ​ന്നും വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ പോ​കാ​ത്ത​വ​രും ഇ​ത്ത​വ​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്ത് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വെ​ന്ന വ്യ​വ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    TAGS:constructionLocal NewsWayanad NewsLabor shortage
    News Summary - Labor shortage; Timber industry and construction sector in crisis
