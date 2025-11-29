Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    panamaram
    Posted On
    29 Nov 2025 9:46 AM IST
    Updated On
    29 Nov 2025 9:46 AM IST

    കണിയാമ്പറ്റ യു.​ഡി.​എ​ഫ് കോ​ട്ട​യി​ൽ വി​ള്ള​ൽ വീ​ഴ്ത്തു​മോ​?

    കണിയാമ്പറ്റ യു.​ഡി.​എ​ഫ് കോ​ട്ട​യി​ൽ വി​ള്ള​ൽ വീ​ഴ്ത്തു​മോ​?
    സു​കു​മാ​ര​ൻ പി.​എം (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്), സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്) 

    Listen to this Article

    പ​ന​മ​രം: ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ വി​സ്തൃ​തി​കൊ​ണ്ട് വ​ലി​യ ഡി​വി​ഷ​നാ​യ ക​ണി​യാ​മ്പ​റ്റ ഇ​ത്ത​വ​ണ നാ​ല് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​യി 32 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ണ്ട്. പ​ന​മ​രം, ക​ണി​യാ​മ്പ​റ്റ, പൂ​താ​ടി, കോ​ട്ട​ത്ത​റ എ​ന്നീ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണി​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ 23 വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് കോ​ട്ട​യാ​യി​രു​ന്ന ക​ണി​യാ​മ്പ​റ്റ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ വി​ജ​യി​ച്ച​ത് മു​ൻ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ ന​സീ​മ​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ താ​ജു​ന്നി​സ​യെ 1800 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം കു​റ​വാ​ണെ​ന്ന് അ​ന്ന് പ​രാ​തി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കു​ടി​യേ​റ്റ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​ത്ര വോ​ട്ട് ന​സീ​മ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​ത് വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പു​തു​താ​യി ചേ​ർ​ത്ത കോ​ട്ട​ത്ത​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 11 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ മു​ൻ​തൂ​ക്കം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ത​ന്നെ. ക​ണി​യാ​മ്പ​റ്റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഉ​റ​ച്ച വോ​ട്ടു​ള്ള ഏ​രി​യ​ക​ൾ ക​ണി​യാ​മ്പ​റ്റ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഡി​വി​ഷ​ൻ എ​സ്.​ടി സം​വ​ര​ണ​മാ​ണ്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​യി ലീ​ഗി​ന്റെ സു​നി​ൽ​കു​മാ​റും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​യി എ​ൻ.​സി.​പി​യി​ലെ സു​കു​മാ​ര​നു​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ പോ​രി​ട​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ശ​ര​ത്തും രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

