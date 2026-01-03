Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    3 Jan 2026 9:06 AM IST
    Updated On
    3 Jan 2026 9:06 AM IST

    മുളകുപൊടി വിതറി വീട്ടമ്മയുടെ സ്വർണമാല പൊട്ടിച്ചു

    മുളകുപൊടി വിതറി വീട്ടമ്മയുടെ സ്വർണമാല പൊട്ടിച്ചു
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    പ​ന​മ​രം : കേ​ണി​ച്ചി​റ ചീ​ങ്ങോ​ട് അ​യി​നി​മ​ല​യി​ലെ വീ​ട്ട​മ്മ​യു​ടെ ക​ഴു​ത്തി​ൽ കി​ട​ന്ന സ്വ​ർ​ണ്ണ​മാ​ല മു​ള​കു​പൊ​ടി എ​റി​ഞ്ഞ ശേ​ഷം പൊ​ട്ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യി.

    അ​യ​നി​മ​ല സ​രോ​ജി​നി​യു​ടെ മാ​ല​യാ​ണു മോ​ഷ്ടാ​വ് പ​റി​ച്ച് കൊ​ണ്ട്പോ​യ​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ട് മ​ണി​യോ​ടെ ആ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം.

    ന​ര​സി പു​ഴ​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന വ​നാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട കു​ടും​ബ​മാ​ണ് സ​രോ​ജി​നി​യു​ടേ​ത്. ര​ണ്ട് സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​ർ ത​നി​ച്ചാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​നു​ജ​ത്തി ന​ട​വ​യ​ൽ പ​ള്ളി പെ​രു​ന്നാ​ളി​നു പോ​യ​താ​യി​രു​ന്നു. സ​രോ​ജി​നി​യു​ടെ ക​ണ്ണി​ൽ മു​ള​കു​പൊ​ടി വി​ത​റി​യ ശേ​ഷം ത​ല​യി​ൽ മു​ണ്ടി​ട്ട് ആ​ണ് മാ​ല പി​ടി​ച്ചു പ​റി​ച്ച​ത്.

    പി​ടി​ച്ചു​പ​റി​ക്കി​ട​യി​ൽ സ​രോ​ജി​നി​ക്ക് മാ​ല​യി​ൽ പി​ടി​ച്ച​ത് കാ​ര​ണം പൊ​ട്ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മോ​ഷ്ടാ​വി​ന് പ​കു​തി മാ​ല​യെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നാ​യു​ള്ളൂ. ഏ​ക​ദേ​ശം ര​ണ്ടു പ​വ​ൻ തൂ​ക്കം വ​രു​ന്ന മാ​ല​യു​ടെ ഒ​രു ഭാ​ഗം ക​ള്ള​ൻ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി.

    കേ​ണി​ച്ചി​റ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഡോ​ഗ് സ്കോ​ഡും വി​ര​ല​ട​യാ​ള വി​ദ​ഗ്ധ​രും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി.

