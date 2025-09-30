Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    30 Sept 2025 1:48 PM IST
    കോ​ട​തി വി​ധി പ്ര​തി​കൂ​ലം; നി​ക്ഷി​പ്ത വ​ന​ഭൂ​മി​യി​ലെ അ​വ​കാ​ശം കൈ​യൊ​ഴി​ഞ്ഞ് വ​നം​വ​കു​പ്പ്

    പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ഭൂ​മി​യാ​ണി​ത്
    കോ​ട​തി വി​ധി പ്ര​തി​കൂ​ലം; നി​ക്ഷി​പ്ത വ​ന​ഭൂ​മി​യി​ലെ അ​വ​കാ​ശം കൈ​യൊ​ഴി​ഞ്ഞ് വ​നം​വ​കു​പ്പ്
     ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പ് പ്ര​കാ​രം ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ഭൂ​മി​യി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച കു​ടി​ലു​ക​ൾ

    മേ​പ്പാ​ടി: കോ​ട്ട​പ്പ​ടി വി​ല്ലേ​ജി​ൽ​പ്പെ​ട്ട പൂ​ത്ത​കൊ​ല്ലി​യി​ലെ പ​തി​നൊ​ന്ന​ര ഏ​ക്ക​റോ​ളം വ​രു​ന്ന നി​ക്ഷി​പ്ത വ​ന​ഭൂ​മി വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട നി​യ​മ യു​ദ്ധ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ മു​ൻ കൈ​വ​ശ​ക്കാ​ര​ന് ഒ​ഴി​ഞ്ഞ് കൊ​ടു​ത്ത് വ​നം​വ​കു​പ്പ്


    സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക്കാ​യി പൂ​ത്തക്കൊ​ല്ലി​യി​ലെ ഭൂ​മി അ​ള​ക്കു​ന്ന സ​ർ​വേ സം​ഘം

    ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ഭൂ​മി സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന് ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ​നു​സ​രി​ച്ച് സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള ഭൂ​പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പ് ചെ​മ്പ്ര എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് മി​ച്ച​ഭൂ​മി​യാ​യി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത സ്ഥ​ല​മാ​ണി​ത്. അ​ന്നി​ത് ഭൂ​ര​ഹി​ത​ർ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നാ​യി ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​തെ കി​ട​ന്ന സ്ഥ​ലം 1971ലെ ​കേ​ര​ള വ​ന​നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് വ​നം വ​കു​പ്പ് നി​ക്ഷി​പ്ത വ​ന​ഭൂ​മി​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കു​റെ ഭാ​ഗം കൈ​യേ​റു​ക​യു​മു​ണ്ടാ​യി.

    വ​നം​വ​കു​പ്പ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തു മു​ത​ൽ ഈ ​ഭൂ​മി ലീ​സി​നെ​ടു​ത്ത് കൈ​വ​ശം വെ​ച്ചി​രു​ന്ന​യാ​ൾ എ​ന്ന​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട് ഭൂ​മി​യി​ൽ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​മു​ന്ന​യി​ച്ച ക​ൽ​പ​റ്റ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ വ്യ​ക്തി ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ്യ​ക്തി​ക്ക​നു​കൂ​ല​മാ​യി 2006ൽ ​ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​യു​മു​ണ്ടാ​യി. അ​തി​നെ​തി​രെ വ​നം​വ​കു​പ്പ് സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ആ ​കേ​സി​ലാ​ണ് സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക്ക​നു​കൂ​ല​മാ​യി അ​ടു​ത്തി​ടെ വി​ധി​യു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​തേ ഭൂ​മി​യി​ൽ 2010ൽ ​എ.​കെ.​എ​സ് കൈ​യേ​റ്റ സ​മ​രം ന​ട​ത്തു​ക​യും 20ൽ​പ്പ​രം ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ൽ കു​ടി​ൽ കെ​ട്ടി താ​മ​സ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഭൂ​മി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കേ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത​റി​യാ​തെ​യാ​ണ് എ.​കെ.​എ​സ് ഭൂ​സ​മ​രം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    കു​ടി​ൽ കെ​ട്ടി താ​മ​സ​മാ​ക്കി​യ ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ച് ഭൂ​മി സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക്ക് കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് കോ​ട​തി വി​ധി. അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.എ​ന്നാ​ൽ സി.​പി.​എം, .എ.​കെ.​എ​സ്. നേ​തൃ​ത്വം ത​ട​സ്സ​മു​ന്ന​യി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള 11.48 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 1.80 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി കൈ​വ​ശ​ക്കാ​ര​ൻ അ​ള​ന്ന് ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​ട്ടു കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ഏ​ഴ് സെ​ന്‍റ് വീ​തം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് കൈ​വ​ശം കൊ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. അ​തി​ൻ പ്ര​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച ഭൂ​മി​യി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ കു​ടി​ൽ കെ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ.

    പ​ഴ​യ കൈ​വ​ശ​ക്കാ​ര​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി അ​ടു​ത്തി​ടെ സു​പ്രീം കോ​ട​തി​വി​ധി ഉ​ണ്ടാ​യ​തോ​ടെ ഭൂ​മി​യി​ൽ വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന് അ​വ​കാ​ശം ന​ഷ്ട​മാ​യി. മി​ച്ച​ഭൂ​മി​യാ​യി സ്ഥ​ലം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പി​നും അ​തി​നെ നി​ക്ഷി​പ്ത വ​ന​ഭൂ​മി​യാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ വ​നം വ​കു​പ്പി​നും ആ ​ഭൂ​മി സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്ന​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണി​പ്പോ​ൾ ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്.

